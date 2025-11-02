Aaj Ka Panchang : तुलसी विवाह आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त, पढ़ें आज का पंचांग
संक्षेप: Aaj Ka Panchang 2 November 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 2 November 2025 : 02, नवंबर, रविवार, शक संवत्: 11 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 17 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 10 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि प्रातः 07.32 मिनट तक पश्चात द्वादशी रात्रि 05.08 मिनट (सूर्योदय पूर्व) तक पश्चात त्रयोदशी तिथि। चंद्रमा कुंभ राशि में प्रातः 11.27 मिनट तक उपरांत मीन राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्। हरिप्रबोधिनी एकादशी व्रत (वैष्णव)। तुलसी विवाह। चातुर्मास्य व्रत नियम समाप्त। त्रिस्पर्शा महाद्वादशी।
सूर्योदय 06:34 ए एम
सूर्यास्त 05:35 पी एम
चन्द्रोदय 03:21 पी एम
चन्द्रास्त 03:50 ए एम, नवम्बर 03
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:50 ए एम से 05:42 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:16 ए एम से 06:34 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:42 ए एम से 12:26 पी एम
विजय मुहूर्त 01:55 पी एम से 02:39 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:35 पी एम से 06:01 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:35 पी एम से 06:53 पी एम
अमृत काल 09:29 ए एम से 11:00 ए एम
निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:31 ए एम, नवम्बर 03
त्रिपुष्कर योग 07:31 ए एम से 05:03 पी एम
सर्वार्थ सिद्धि योग 05:03 पी एम से 06:34 ए एम, नवम्बर 03
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 04:12 पी एम से 05:35 पी एम
यमगण्ड 12:04 पी एम से 01:27 पी एम
गुलिक काल 02:50 पी एम से 04:12 पी एम
विडाल योग 05:03 पी एम से 06:34 ए एम, नवम्बर 03
वर्ज्य 01:52 ए एम, नवम्बर 03 से 03:20 ए एम, नवम्बर 03
दुर्मुहूर्त 04:07 पी एम से 04:51 पी एम
बाण चोर - 03:09 पी एम तक
भद्रा 06:34 ए एम से 07:31 ए एम
पञ्चक पूरे दिन