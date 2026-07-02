आज का पंचांग 2 जुलाई: आज गुरुवार को बन रहे पूजन के ये शुभ-अशुभ मुहूर्त, देखें भद्रा और राहुकाल
Aaj ka panchang 2 July 2026: हिंदू धर्म में पूजा-पाठ या शुभ कार्य के लिए मुहूर्त का विचार किया जाता है। आज शुभ पंचांग से देखें पूजन-पाठ के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
Aaj ka panchang 2 July 2026, आज का पंचांग: आज 2 जुलाई 2026 को गुरुवार है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और अक्षय पुण्य मिलता है। यह दिन गुरु ग्रह मजबूत करने के लिए भी खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ उपायों को करने से गुरु की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है और शुभ परिणाम मिलते हैं। आइए जानते हैं कि 2 जुलाई को भगवान विष्णु की पूजा कब करें और उपाय भी।
2 जुलाई 2026 का विस्तृत पंचांग:
पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार 02 जुलाई, गुरुवार, शक संवत्: 11, आषाढ़ (सौर) 1948 पंजाब पंचांग: 18, आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 16, मोहर्रम, 1448, विक्रमी संवत् : आषाढ़ कृष्ण द्वितीया प्रातः 09.39 मिनट तक पश्चात तृतीया तिथि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 09.28 मिनट तक पश्चात श्रवण नक्षत्र, वैधृति योग सायं 04.40 मिनट तक पश्चात विष्कुम्भ योग, चंद्रमा मकर राशि में (दिन रात) सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 10.30 मिनट से।
सूर्य और चंद्रमा का समय-
सूर्योदय सुबह 05:52 बजे
सूर्यास्त- रात 09:57 बजे
चंद्रोदय- रात 11:47 बजे
चंद्रास्त- सुबह 07:50 बजे
आज के पूजन के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:49 बजे से सुबह 05:20 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:04 बजे से सुबह 05:52 बजे तक।
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:22 बजे से दोपहर 02:27 बजे तक
विजय मुहूर्त- शाम 04:35 बजे से शाम 05:40 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:55 बजे से रात 10:11 बजे तक
सायाह्न सन्ध्या- रात 09:57 बजे से रात 10:45 बजे तक
अमृत काल- रात 08:52 बजे से रात 10:37 बजे तक
आज पूजन के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- दोपहर 03:55 बजे से शाम 05:56 बजे तक।
यमगण्ड- सुबह 05:52 बजे से सुबह 07:52 बजे तक।
गुलिक काल- सुबह 09:53 बजे से सुबह 11:54 बजे तक
विडाल योग- सुबह 05:52 बजे से सुबह 07:43 बजे तक
वर्ज्य- सुबह 10:20 बजे से दोपहर 12:05 बजे तक।
गुरुवार के उपाय-
1.गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से गुरु ग्रह की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु का प्रिय रंग पीला है।
2. गुरुवार के दिन केले के पेड़ में हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं।
3. गुरुवार का व्रत करें और शाम के समय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान