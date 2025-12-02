Hindustan Hindi News
Aaj Ka Panchang 2 दिसंबर:आज भौम प्रदोष व्रत और अखंड द्वादशी, जानें आज के मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 2 दिसंबर:आज भौम प्रदोष व्रत और अखंड द्वादशी, जानें आज के मुहूर्त

संक्षेप:

aaj ka-panchang 2 december Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त

Tue, 2 Dec 2025 06:00 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
आज भौम प्रदोष व्रत है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, इसके अलावा आज अखंड द्वादशी भी है, जिसमें द्वादशी व्रत का पारण किया जाता है। आज गंडमूल भी लग रहे हैं, जो रात्रि 08.52 मिनट तक रहेंगे।इसके अलावा आज राहुकाल अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक रहेगा, इसमें शुभ कार्य ना करें। हिन्दू पंचांग के अनुसार, 2 दिसंबर को 03:57 पी एम पर त्रयोदशी तिथि शुरू होगी, जिसका समापन 3 दिसंबर को 12:25 पी एम पर होगा। जिस दिन प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि व्याप्त होती है, उसी दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। आज भौम प्रदोष व्रत पपर वारियान योग और भरणी नक्षत्र भी रहेगा।

02 दिसंबर, मंगलवार, शक संवत्: 11 मार्गशीर्ष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 17 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 10 जमादि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी तिथि अपराह्न 03.58 मिनट तक। भरणी नक्षत्र वरीयान योग रात्रि 09.08 मिनट तक पश्चात परिघ योग, बालव करण। चंद्रमा मेष राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। । -पं. ऋभुकांत गोस्वामी

शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त 05:07 ए एम से 06:02 ए एम प्रातः सन्ध्या 05:35 ए एम से 06:56 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:48 ए एम से 12:29 पी एम विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:34 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:18 पी एम से 05:46 पी एम सायाह्न सन्ध्या 05:21 पी एम से 06:43 पी एम

अमृत काल 02:23 पी एम से 03:49 पी एम निशिता मुहूर्त 11:42 पी एम से 12:36 ए एम, दिसम्बर 03

Aaj Ka Panchang Pradosh Vrat
