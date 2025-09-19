Aaj Ka Panchang : शुक्र प्रदोष व्रत और त्रयोदशी श्राद्ध आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 19 September 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang : 19 सितंबर, शुक्रवार, शक संवत्: 28 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 04, भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 26 रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन कृष्ण त्रयोदशी रात्रि 11.38 बजे तक पश्चात चतुर्दशी तिथि, गर करण। चंद्रमा कर्क राशि में प्रातः 07.06 बजे तक उपरांत सिंह राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। शरद ऋतु। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि11.38 मिनट से। प्रदोष व्रत। मासशिवरात्रि व्रत। त्रयोदशी का श्राद्ध। मघा श्राद्ध। गंडमूल विचार।
सूर्योदय- 06:27 ए एम
सूर्यास्त- 06:37 पी एम
चन्द्रोदय-05:00 ए एम, सितम्बर 20
चन्द्रास्त- 05:12 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:52 ए एम से 05:40 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:16 ए एम से 06:27 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:08 पी एम से 12:56 पी एम
विजय मुहूर्त 02:34 पी एम से 03:23 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:37 पी एम से 07:01 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:37 पी एम से 07:48 पी एम
अमृत काल 05:35 ए एम, सितम्बर 20 से 07:15 ए एम, सितम्बर 20
निशिता मुहूर्त 12:08 ए एम, सितम्बर 20 से 12:56 ए एम, सितम्बर 20
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 11:01 ए एम से 12:32 पी एम
यमगण्ड 03:35 पी एम से 05:06 पी एम
गुलिक काल 07:58 ए एम से 09:29 ए एम
विडाल योग 07:05 ए एम से 06:27 ए एम, सितम्बर 20
वर्ज्य 07:35 पी एम से 09:15 पी एम
दुर्मुहूर्त 08:53 ए एम से 09:42 ए एम
गण्ड मूल पूरे दिन 12:56 पी एम से 01:45 पी एम
बाण अग्नि - 03:40 ए एम, सितम्बर 20 तक
भद्रा 11:36 पी एम से 06:27 ए एम, सितम्बर 20