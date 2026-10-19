आज का पंचांग (19 अक्टूबर): महाष्टमी और महानवमी दोनों व्रत आज, देखें पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Navratri 9th Day 2026: आज नवरात्रि का नौवां दिन है। नवरात्रि के नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। लेकिन इस बार सप्तमी तिथि में वृद्धि होने के कारण अष्टमी और नवमी व्रत का संयोग एक ही दिन बना है। देखें आज का पंचांग।
Today panchang 19 October 2026, maa Siddhidatri: आज 19 अक्टूबर 2026, सोमवार को महाष्टमी और महानवमी दोनों ही व्रत हैं। अष्टमी व्रत को रखने वालों को कन्या पूजन और मां महागौरी की पूजा नवमी तिथि प्रारंभ होने से पूर्व करना उत्तम रहेगा। आज सुबह 10 बजकर 52 मिनट तक अष्टमी रहेगी और उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि अष्टमी व्रत करने वाले भक्तों के लिए आज 19 अक्टूबर 2026 को कन्या पूजन और हवन पूजन करना उत्तम रहेगा लेकिन व्रत का पारण 20 अक्टूबर को ही किया जाएगा। नवमी व्रत करने वाले भक्त गण हवन और कन्या पूजन 20 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 50 मिनट तक नवमी तिथि में कर सकेंगे, क्योंकि इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी।
हिंदू धर्म शास्त्रों में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि सोमवार व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आज 19 अक्टूबर को मां दुर्गा के साथ भगवान शिव की कृपा पाने का उत्तम संयोग बन रहा है। देखें आज के पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
आज का पंचांग:
19 अक्टूबर, सोमवार, शक संवत् : 27 आश्विन (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 03 कार्तिक मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 07 जमादि उल्लावल, 1448, विक्रमी संवत् : आश्विन शुक्ल अष्टमी तिथि प्रातः 10.52 बजे तक पश्चात नवमी तिथि, बव करण, चन्द्रमा मकर राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद ऋतु। प्रातः 07.30 मिनट से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। श्री दुर्गाष्टमी। महाष्टमी। सरस्वती विसर्जन श्रवणे। महानवमी (व्रत, पूजा एवं होम हेतु)।
सूर्य और चंद्रमा का समय:
• सूर्योदय: सुबह 06:24 बजे
• सूर्यास्त: शाम 05:48 बजे
• चंद्रोदय: दोपहर 01:45 बजे
• चंद्रास्त: सुबह 12:28 बजे (20 अक्टूबर 2026)
दिशाशूल: पूर्व
आज के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:44 बजे से सुबह 05:34 बजे तक।
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:44 बजे से दोपहर 12:29 बजे तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:01 बजे से दोपहर 02:46 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:49 बजे से शाम 06:14 बजे तक।
अमृत काल: सुबह 08:29 बजे से सुबह 10:16 बजे तक।
निशिता मुहूर्त: रात 11:42 बजे से देर रात 12:32 बजे तक।
सर्वार्थ सिद्धि योग: दोपहर 03:38 बजे से अगले दिन सुबह 06:25 बजे तक।
रवि योग: दोपहर 03:38 बजे से अगले दिन सुबह 06:25 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल: सुबह 07:50 बजे से सुबह 09:16 बजे तक।
यमगण्ड: सुबह 10:41 बजे से दोपहर 12:07 बजे तक।
गुलिक काल: दोपहर 01:32 बजे से दोपहर 02:58 बजे तक।
आडल योग: सुबह 08:58 बजे से शाम 05:25 बजे तक।
विडाल योग: शाम 05:25 बजे से अगले दिन सुबह 06:25 बजे तक।
दुर्मुहूर्त: दोपहर 12:29 बजे से दोपहर 01:15 बजे तक।
वर्ज्य: रात 08:02 बजे से रात 09:48 बजे तक।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान