आज का पंचांग 19 नवंबर 2026: पूरे दिन रवि योग का शुभ संयोग, नवमी के बाद लगेगी दशमी, देखें पूजा मुहूर्त
Aaj ka panchang in hindi: आज नवमी तिथि के बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। जानें आज के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
Aaj ka panchang today: हिंदू पंचांग के अनुसार, आज 19 नवंबर 2026, गुरुवार को कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि सुबह 07 बजकर 05 मिनट तक उसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी। चंद्रमा कुंभ राशि और सूर्य वृश्चिक राशि के गोचर में हैं। आज अग्नि पंचक का दूसरा दिन है। अग्नि पंचक में आग से जुड़े कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए। गुरुवार का दिन हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि गुरुवार का व्रत करने और श्री हरि का पूजन करने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है।
भगवान विष्णु को पूजा में तुलसी के पत्ते, पीला चंदन और गुड़-चना अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गुरुवार व्रत कथा का पाठ करने या सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद प्रभु की आरती उतारनी चाहिए। इस दिन केले के पौधे की पूजा करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और गुरु दोष समाप्त होता है। देखें आज का पंचांग।
आज सूर्य और चंद्रमा का समय:
• सूर्योदय: सुबह 6:46 बजे
• सूर्यास्त: शाम 5:26 बजे
• चंद्रोदय: दोपहर 1:48 बजे
• चंद्रास्त: देर रात 1:05 बजे ( 20 नवंबर)
आज का पंचांग:
राहुकाल : दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक।
शुभ समय : प्रातः 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक।
सावधानी बरतें : प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक।
व्रत-त्योहार : पंचक ।
पंचांग : 19 नवंबर, गुरुवार, शक संवत्: 28 कार्तिक (सौर) 1948। विक्रमी संवत् 2083: कार्तिक शुक्ल नवमी प्रात: 07.07 बजे तक। पंजाब पंचांग: 4 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2083। इस्लाम: 08 जमादि उल्लावल 1448।
तिथि : प्रातः 07.07 बजे के पश्चात दशमी तिथि।
चंद्र राशि : कुंभ में रात्रि 12.50 मिनट तक।
सूर्य : दक्षिणायन। हेमंत ऋतु।
आज के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:00 बजे से सुबह 05:53 बजे तक।
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक।
रवि योग: पूरे दिन
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:53 बजे से दोपहर 02:35 बजे तक।
अमृत काल: रात10:41 बजे से अगले दिन रात 12:20 बजे तक।
निशिता मुहूर्त: रात 11:40 बजे से अगले दिन रात 12:33 बजे तक।
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आज के अशुभ मुहूर्त:
यमगण्ड- सुबह 06:47 बजे से सुबह 08:07 बजे तक।
गुलिक काल- सुबह 09:27 बजे से सुबह 10:46 बजे तक।
दुर्मुहूर्त- सुबह 10:20 बजे से सुबह 11:02 बजे तक। इसके बाद दोपहर 02:35 बजे से दोपहर 03:18 बजे तक।
अग्नि पंचक- पूरे दिन
राहुकाल- दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:46 बजे तक।
दिशाशूल- दक्षिण
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान