Panchang: 19 मई 2026 का पंचांग, आज बड़े मंगल पर सुबह से रवि योग, जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang: 19 मई 2026 का पंचांग, आज बड़े मंगल पर सुबह से रवि योग, जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 19 May 2026: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 19 May 2026, 19 मई 2026 का पंचांग: 19 मई 2026 को ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगल है। आज ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर में 02 बजकर 18 मिनट तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी। सुबह में रवि योग का निर्माण हो रहा है। सुबह में 08:41 मिनट तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। शाम में 05:49 मिनट तक धृति योग मान्य होगा, जिसके बाद शूल योग का निर्माण होगा। इसके साथ ही दोपहर में 02:18 मिनट तक गर करण रहेगा, जिसके बाद वणिज करण मान्य होगा। आज के दिन मिथुन राशि में शुक्र, गुरु और चंद्रमा की युति बनी हुई है और सूर्य और बुध वृषभ राशि में बैठे हैं। आज के दिन भद्रा भी लग रही है। आइए जानते हैं आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त-
19 मई 2026 का पंचांग, आज बड़े मंगल पर सुबह से रवि योग, जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त
- सूर्योदय 05:28 ए एम
- सूर्यास्त 07:07 पी एम
- चन्द्रोदय 07:33 ए एम
- चन्द्रास्त 10:13 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त 04:05 ए एम से 04:47 ए एम
- प्रातः सन्ध्या 04:26 ए एम से 05:28 ए एम
- अभिजित मुहूर्त 11:50 ए एम से 12:45 पी एम
- विजय मुहूर्त 02:34 पी एम से 03:29 पी एम
- गोधूलि मुहूर्त 07:06 पी एम से 07:27 पी एम
- सायाह्न सन्ध्या 07:07 पी एम से 08:09 पी एम
- अमृत काल 09:14 पी एम से 10:40 पी एम
- निशिता मुहूर्त 11:57 पी एम से 12:38 ए एम, मई 20
- रवि योग 08:41 ए एम से 05:28 ए एम, मई 20
आज के अशुभ मुहूर्त
- राहुकाल 03:42 पी एम से 05:25 पी एम
- यमगण्ड 08:53 ए एम से 10:35 ए एम
- गुलिक काल 12:18 पी एम से 02:00 पी एम
- विडाल योग 05:28 ए एम से 08:41 ए एम
- वर्ज्य 04:13 पी एम से 05:39 पी एम
- दुर्मुहूर्त 08:12 ए एम से 09:07 ए एम, 11:15 पी एम से 11:57 पी एम
- बाण रज - 10:02 ए एम से पूर्ण रात्रि तक
- भद्रा 12:39 ए एम, मई 20 से 05:28 ए एम, मई 20
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
- रज पञ्चक - 05:28 ए एम से 07:14 ए एम
- शुभ मुहूर्त - 07:14 ए एम से 08:41 ए एम
- चोर पञ्चक - 08:41 ए एम से 09:28 ए एम
- शुभ मुहूर्त - 09:28 ए एम से 11:49 ए एम
- रोग पञ्चक - 11:49 ए एम से 02:06 पी एम
- शुभ मुहूर्त - 02:06 पी एम से 02:18 पी एम
- मृत्यु पञ्चक - 02:18 पी एम से 04:22 पी एम
- अग्नि पञ्चक - 04:22 पी एम से 06:42 पी एम
- शुभ मुहूर्त - 06:42 पी एम से 09:00 पी एम
- रज पञ्चक - 09:00 पी एम से 11:04 पी एम
- शुभ मुहूर्त - 11:04 पी एम से 12:47 ए एम, मई 20
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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