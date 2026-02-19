Hindustan Hindi News
Aaj Ka Panchang 19 February 2026: आज है फूलेरा दूज, जानें गुरुवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

Feb 19, 2026 05:55 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Aaj Ka Panchang 19 February 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 19 फरवरी 2026 यानी गुरुवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?

Aaj Ka Panchang, 19 फरवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 19 फरवरी, गुरुवार, शक संवत्: 30, माघ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 08, फाल्गुन मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 01, रमजान, 1447, विक्रमी संवत्: फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि अपराह्न 03.59 मिनट तक पश्चात तृतीया तिथि, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08.52 मिनट तक, चंद्रमा कुंभ राशि में अपराह्न 03 बजे तक उपरांत मीन राशि। सूर्य उत्तरायण। शिशिर ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपरान्ह 03 बजे तक राहुकालम्। श्री रामकृष्ण परमहंस जयंती। फूलेरा दूज (मथुरा-वृंदावन)। रमजान ( मु.) मास प्रारंभ। पंचक।

आज है फूलेरा दूज

फाल्गुन के महीने की शुरुआत के साथ-साथ हर तरफ उत्साह ही देखने को मिलता है। महाशिवरात्रि के बाद हर कोई होली की तैयारियों में जुड़ता नजर आता है। आज फूलेरा दूज है और मान्यता के अनुसार ब्रज में आज से ही होली का उत्सव शुरू हो जाता है। आज फूलेरा दूज है और माना जाता है कि आज के ही दिन भगवान कृष्ण ने पहली बार राधा के साथ होली खेली थी। फूलों वाली इस होली को लेकर लोग काफी उत्साहित नजर आते हैं। वहीं आज से भारत में रमजान का महीना शुरु हो चुका है। इसके अलावा आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया उपरांत तृतीया तिथि है। आज गुरुवार है और ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा आज होगी।

पंचांग

तिथि द्वितीया - 03:58 पी एम तक

नक्षत्र पूर्व भाद्रपद - 08:52 पी एम तक

तृतीयाShukla Tritiya उत्तर भाद्रपद

योग सिद्ध - 08:42 पी एम तक

करण कौलव - 03:58 पी एम तक

तैतिल - 03:21 ए एम, फरवरी 20 तक

वार गुरुवार

पक्ष शुक्ल पक्ष

जानें गुरुवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

आज के शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:14 ए एम से 06:05 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:40 ए एम से 06:56 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:58 पी एम

विजय मुहूर्त 02:28 पी एम से 03:13 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:12 पी एम से 06:37 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:14 पी एम से 07:30 पी एम

अमृत काल 01:00 पी एम से 02:34 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 20 से 01:00 ए एम, फरवरी 20

आज के अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 02:00 पी एम से 03:25 पी एम

यमगण्ड 06:56 ए एम से 08:21 ए एम

आडल योग 06:38 पी एम से 08:52 पी एम

विडाल योग 06:56 ए एम से 06:38 पी एम

गुलिक काल 09:46 ए एम से 11:10 ए एम

वर्ज्य 06:10 ए एम, फरवरी 20 से 07:43 ए एम, फरवरी 20

दुर्मुहूर्त10:42 ए एम से 11:27 ए एम, 03:13 पी एम से 03:58 पी एम

बाण चोर - 02:34 ए एम, फरवरी 20 तक

पञ्चक पूरे दिन

सूर्योदय-सूर्यास्त का समय

सूर्योदय 06:56 ए एम

सूर्यास्त 06:14 पी एम

चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

चन्द्रोदय 07:54 ए एम

चन्द्रास्त 08:11 पी एम

दिन का शुभ चौघड़िया मुहूर्त

शुभ - उत्तम 06:56 ए एम से 08:21 ए एम

चर - सामान्य 11:10 ए एम से 12:35 पी एम

लाभ - उन्नति 12:35 पी एम से 02:00 पी एम

अमृत - सर्वोत्तम 02:00 पी एम से 03:25 पी एम

शुभ - उत्तम 04:49 पी एम से 06:14 पी एमवार वेला

रात का शुभ चौघड़िया मुहूर्त

अमृत - सर्वोत्तम 06:14 पी एम से 07:49 पी एम

चर - सामान्य 07:49 पी एम से 09:24 पी एम

लाभ - उन्नति 12:35 ए एम से 02:10 ए एम, फरवरी 20काल रात्रि

शुभ - उत्तम 03:45 ए एम से 05:20 ए एम, फरवरी 20

अमृत - सर्वोत्तम 05:20 ए एम से 06:55 ए एम, फरवरी 20

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

