Aaj Ka Panchang 19 February 2026: आज है फूलेरा दूज, जानें गुरुवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 19 February 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 19 फरवरी 2026 यानी गुरुवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?
Aaj Ka Panchang, 19 फरवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 19 फरवरी, गुरुवार, शक संवत्: 30, माघ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 08, फाल्गुन मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 01, रमजान, 1447, विक्रमी संवत्: फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि अपराह्न 03.59 मिनट तक पश्चात तृतीया तिथि, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08.52 मिनट तक, चंद्रमा कुंभ राशि में अपराह्न 03 बजे तक उपरांत मीन राशि। सूर्य उत्तरायण। शिशिर ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपरान्ह 03 बजे तक राहुकालम्। श्री रामकृष्ण परमहंस जयंती। फूलेरा दूज (मथुरा-वृंदावन)। रमजान ( मु.) मास प्रारंभ। पंचक।
आज है फूलेरा दूज
फाल्गुन के महीने की शुरुआत के साथ-साथ हर तरफ उत्साह ही देखने को मिलता है। महाशिवरात्रि के बाद हर कोई होली की तैयारियों में जुड़ता नजर आता है। आज फूलेरा दूज है और मान्यता के अनुसार ब्रज में आज से ही होली का उत्सव शुरू हो जाता है। आज फूलेरा दूज है और माना जाता है कि आज के ही दिन भगवान कृष्ण ने पहली बार राधा के साथ होली खेली थी। फूलों वाली इस होली को लेकर लोग काफी उत्साहित नजर आते हैं। वहीं आज से भारत में रमजान का महीना शुरु हो चुका है। इसके अलावा आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया उपरांत तृतीया तिथि है। आज गुरुवार है और ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा आज होगी।
पंचांग
तिथि द्वितीया - 03:58 पी एम तक
नक्षत्र पूर्व भाद्रपद - 08:52 पी एम तक
तृतीयाShukla Tritiya उत्तर भाद्रपद
योग सिद्ध - 08:42 पी एम तक
करण कौलव - 03:58 पी एम तक
तैतिल - 03:21 ए एम, फरवरी 20 तक
वार गुरुवार
पक्ष शुक्ल पक्ष
जानें गुरुवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:14 ए एम से 06:05 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:40 ए एम से 06:56 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:58 पी एम
विजय मुहूर्त 02:28 पी एम से 03:13 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:12 पी एम से 06:37 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:14 पी एम से 07:30 पी एम
अमृत काल 01:00 पी एम से 02:34 पी एम
निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 20 से 01:00 ए एम, फरवरी 20
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 02:00 पी एम से 03:25 पी एम
यमगण्ड 06:56 ए एम से 08:21 ए एम
आडल योग 06:38 पी एम से 08:52 पी एम
विडाल योग 06:56 ए एम से 06:38 पी एम
गुलिक काल 09:46 ए एम से 11:10 ए एम
वर्ज्य 06:10 ए एम, फरवरी 20 से 07:43 ए एम, फरवरी 20
दुर्मुहूर्त10:42 ए एम से 11:27 ए एम, 03:13 पी एम से 03:58 पी एम
बाण चोर - 02:34 ए एम, फरवरी 20 तक
पञ्चक पूरे दिन
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय 06:56 ए एम
सूर्यास्त 06:14 पी एम
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चन्द्रोदय 07:54 ए एम
चन्द्रास्त 08:11 पी एम
दिन का शुभ चौघड़िया मुहूर्त
शुभ - उत्तम 06:56 ए एम से 08:21 ए एम
चर - सामान्य 11:10 ए एम से 12:35 पी एम
लाभ - उन्नति 12:35 पी एम से 02:00 पी एम
अमृत - सर्वोत्तम 02:00 पी एम से 03:25 पी एम
शुभ - उत्तम 04:49 पी एम से 06:14 पी एमवार वेला
रात का शुभ चौघड़िया मुहूर्त
अमृत - सर्वोत्तम 06:14 पी एम से 07:49 पी एम
चर - सामान्य 07:49 पी एम से 09:24 पी एम
लाभ - उन्नति 12:35 ए एम से 02:10 ए एम, फरवरी 20काल रात्रि
शुभ - उत्तम 03:45 ए एम से 05:20 ए एम, फरवरी 20
अमृत - सर्वोत्तम 05:20 ए एम से 06:55 ए एम, फरवरी 20
