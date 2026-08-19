Aaj ka panchang (19 अगस्त): सावन शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि आज, देखें बुधवार के पूजन मुहूर्त
Aaj ka panchang 19 august 2026: आज 19 अगस्त 2026 को बुधवार है। बुधवार का दिन भगवान गणेश की उपासना के लिए अति उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस दिन गणेश जी की विधिपूर्वक पूजा और व्रत रखने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
Aaj ka panchang 19 August 2026, आज का पंचांग: आज 19 अगस्त 2026, बुधवार को सावन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। इस समय सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में आज भगवान शिव के साथ गणेश जी की उपासना का शुभ संयोग बन रहा है। मान्यता है कि भगवान शिव और भगवान गणेश की कृपा से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है और मनुष्य की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।हालांकि आज सप्तमी तिथि पर भद्रा का साया रहने वाला है। भद्राकाल में पूजा-पाठ और शुभ कार्यों की मनाही होती है। यहां देखें आज पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
सूर्य और चंद्रमा का समय:
आज सूर्योदय सुबह 05 बजकर 52 मिनट पर होगा। सूर्यास्त शाम 06 बजकर 56 मिनट पर होगा। चंद्रमा का उदय दोपहर 12 बजकर 13 मिनट पर होगा और चंद्रमा का अस्त रात 10 बजकर 47 मिनट पर होगा।
आज का पंचांग:
पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार 19 अगस्त, बुधवार, शक संवत्: 28, श्रावण, सौर शक 1948, पंजाब पंचांग: 03,भाद्रपद मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 05, रबि-उल्लावल, 1448 विक्रमी संवत्: श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि सायं 07.20 मिनट तक पश्चात अष्टमी तिथि, स्वाती नक्षत्र प्रातः 06.47 मिनट तक पश्चात विशाखा नक्षत्र, ब्रह्म योग रात्रि 03.44 मिनट तक पश्चात ऐन्द्र योग, चन्द्रमा तुला राशि में रात्रि 02.31 मिनट तक उपरांत वृश्चिक राशि। सूर्य दक्षिणायन। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। शीतला सप्तमी व्रत।
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05:30 बजे से सुबह 06:10 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:50 बजे से सुबह 06:49 बजे तक।
विजय मुहूर्त- शाम 04:15 बजे से शाम 05:12 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- रात 08:59 बजे से रात 09:18 बजे तक।
सायाह्न सन्ध्या- रात 08:59 बजे से रात 09:58 बजे तक।
अमृत काल- 07:58 बजे से रात 09:43 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- दोपहर 01:54 बजे से दोपहर 03:40 बजे तक।
यमगण्ड- सुबह 08:35 बजे से सुबह 10:21 बजे तक।
आडल योग- सुबह 06:49 बजे से अगले दिन सुबह 05:38 बजे तक।
दुर्मुहूर्त- दोपहर 01:25 बजे से दोपहर 02:22 बजे तक।
गुलिक काल- दोपहर 12:08 बजे से दोपहर 01:54 बजे तक।
भद्रा- दोपहर 03:49 बजे से अगले दिन सुबह 04:45 बजे तक।
वर्ज्य- सुबह 09:25 बजे से सुबह 11:11 बजे तक।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान