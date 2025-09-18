Aaj Ka Panchang : द्वादशी श्राद्ध आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 18 September 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang : 18 सितंबर, गुरुवार, शक संवत्: 27,भाद्रपद, सौर शक 1947, पंजाब पंचांग: 03, आश्विन मास प्रविष्टे 2082। इस्लाम:25,रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत आश्विन कृष्ण द्वादशी रात्रि 11.25 मिनट तक। पुष्य नक्षत्र प्रातः 06.33 मिनट तक, शिव योग रात्रि 09.37 मिनट तक चन्द्रमा कर्क राशि में (दिन रात)। सूर्य दक्षिणायन। शरद ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। संन्यासिनां श्राद्ध। द्वादशी का श्राद्ध। गण्डमूल प्रातः 06.33 मिनट से।
सूर्योदय- 06:27 ए एम
सूर्यास्त- 06:38 पी एम
चन्द्रोदय- 05:52 पी एम
चन्द्रास्त- 04:34 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:52 ए एम से 05:39 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:16 ए एम से 06:27 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:08 पी एम से 12:57 पी एम
विजय मुहूर्त 02:34 पी एम से 03:23 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:38 पी एम से 07:02 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:38 पी एम से 07:49 पी एम
अमृत काल 05:27 ए एम, सितम्बर 19 से 07:05 ए एम, सितम्बर 19
निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, सितम्बर 19 से 12:56 ए एम, सितम्बर 19
गुरु पुष्य योग 06:27 ए एम से 06:32 ए एम
सर्वार्थ सिद्धि योग 06:27 ए एम से 06:32 ए एम
अमृत सिद्धि योग 06:27 ए एम से 06:32 ए एम
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 02:04 पी एम से 03:35 पी एम
यमगण्ड 06:27 ए एम से 07:58 ए एम
गुलिक काल 09:29 ए एम से 11:01 ए एम
दुर्मुहूर्त 10:30 ए एम से 11:19 ए एम
वर्ज्य 07:38 पी एम से 09:16 पी एम 03:23 पी एम से 04:12 पी एम
गण्ड मूल 06:32 ए एम से 06:27 ए एम, सितम्बर 19
बाण मृत्यु - 03:06 ए एम, सितम्बर 19 तकBaana
अग्नि - 03:06 ए एम, सितम्बर 19 से पूर्ण रात्रि तक