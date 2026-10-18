Aaj Ka Panchang 18 October 2026: आज सप्तमी के बाद लगेगी अष्टमी तिथि, जानें व्रत कब रखें और पूजा का शुभ मुहूर्त
आज का पंचांग 18 अक्टूबर 2026: आज सुबह 8 बजकर 27 मिनट तक सप्तमी तिथि रहेगी, इसके बाद अष्टमी शुरू हो जाएगी। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, आज अष्टमी का व्रत रखना उचित है। जानें मां महागौरी की पूजा का शुभ मुहूर्त, अष्टमी तिथि कब तक रहेगी, राहुकाल का समय।
Aaj Ka Panchang 18 October 2026: आज 18 अक्टूबर को अष्टमी तिथि शुरू हो रही है। सुबह 8 बजकर 27 मिनट तक सप्तमी रहेगी। इसके बाद अष्टमी लग जाएगी। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, आज अष्टमी का व्रत रखना उचित है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन मां दुर्गा की पूजा की जाती है। कई घरों में इस दिन कन्या पूजन भी होता है। इस बार अष्टमी तिथि 19 अक्टूबर की सुबह 10 बजकर 51 मिनट तक रहेगी। ऐसे में व्रत रखने वालों के लिए यह जानना जरूरी है कि अष्टमी की पूजा किस दिन करनी चाहिए।
आज का पंचांग
आज रविवार है। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 8 बजकर 27 मिनट तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी शुरू हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 12 बजकर 49 मिनट तक रहेगा। फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लगेगा। आज सुकर्मा योग रात 11 बजकर 56 मिनट तक रहेगा। इसके बाद धृति योग शुरू होगा। चंद्रमा धनु राशि में रहेगा और शाम 7 बजकर 33 मिनट के बाद मकर राशि में प्रवेश करेगा।
आज अष्टमी का व्रत रखना उचित
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, आज अष्टमी का व्रत रखना उचित है। सुबह सप्तमी तिथि खत्म होने के बाद अष्टमी शुरू हो जाएगी। जो लोग अष्टमी तिथि के हिसाब से व्रत रखते हैं, वे आज व्रत रख सकते हैं। हालांकि, अष्टमी तिथि 19 अक्टूबर को भी सूर्योदय के समय रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से व्रत रखने वाले लोग 19 अक्टूबर को भी अष्टमी की पूजा कर सकते हैं।
आज पूजा का शुभ मुहूर्त
आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 43 मिनट से दोपहर 12 बजकर 29 मिनट तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7 बजकर 24 मिनट से 9 बजकर 12 मिनट तक है। इस दौरान पूजा-पाठ किया जा सकता है।
आज राहुकाल का समय
आज रविवार को राहुकाल शाम 4 बजकर 23 मिनट से 5 बजकर 49 मिनट तक रहेगा। मान्यता है कि इस दौरान नया शुभ काम शुरू नहीं करना चाहिए। यमगंड दोपहर 12 बजकर 6 मिनट से 1 बजकर 32 मिनट तक रहेगा। वहीं, गुलिक काल दोपहर 2 बजकर 57 मिनट से शाम 4 बजकर 23 मिनट तक है।
आज सूर्योदय और सूर्यास्त
दिल्ली में आज सूर्योदय सुबह 6 बजकर 24 मिनट पर होगा। सूर्यास्त शाम 5 बजकर 49 मिनट पर होगा। चंद्रमा दोपहर 1 बजकर 10 मिनट पर उदय होगा और रात 11 बजकर 27 मिनट पर अस्त होगा।
अष्टमी पर मां महागौरी की पूजा
नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन कई घरों में हवन और कन्या पूजन होता है। छोटी कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें उपहार दिए जाते हैं। भक्त मां दुर्गा से परिवार की सुख-शांति और खुशहाली की कामना करते हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि