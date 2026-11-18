आज का पंचांग ( 18 नवंबर 2026): रवि योग में आंवला नवमी आज, देखें पूजा-पाठ के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj ka panchang in hindi: आज 18 नवंबर 2026, बुधवार को कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस दिन आंवला नवमी व्रत किया जाता है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है, इसलिए इस दिन गणपति पूजन का भी खास महत्व है। देखें आज का पंचांग।
आज 18 नवंबर 2026, बुधवार को आंवला नवमी है। इस दिन रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। पूरे दिन अग्नि पंचक का साया भी रहने वाला है। मंगलवार से प्रारंभ होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहा जाता है। इस दौरान आग से जुड़े कार्यों से बचना चाहिए। दिशाशूल उत्तर का है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है। कई भक्त गणपति बप्पा की कृपा पाने के लिए बुधवार व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजन के समय गणेश जी को मोदक और दूर्वा अर्पित करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। गणेश पूजन के समय कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए और आरती उतारनी चाहिए।
आंवला नवमी पूजा का शुभ मुहूर्त:
आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा का विधान है। मान्यता है कि नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक श्री हरि आंवले के वृक्ष पर वास करते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ के नीच बैठकर भोजन करने से स्वास्थ्य उत्तम होता है। कहा जाता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष से अमृत की बूंदे गिरती हैं। आंवला नवमी पर पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 06 बजकर 46 मिनट से दोपहर 12 बजकर 06 मिनट तक रहेगा।
देखें आज का पंचांग:
राहुकाल : दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक।
शुभ समय : प्रातः 10.30 से 12 बजे तक। सायं 4.30 से सायं 6 बजे तक
सावधानी बरतें : सायं 06 बजे से सायं 07 बजकर 30 मिनट तक
व्रत-त्योहार : पंचक। अक्षय कूष्माण्ड नवमी। आंवला नवमी।
पंचांग : 18 नवंबर, बुधवार । शक संवत्: 27 कार्तिक (सौर) 1948। विक्रमी संवत् 2083: कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि (दिन-रात)। पंजाब पंचांग: 03 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2083। इस्लाम: 07 जमादि उल्सानी, 1448
तिथि : नवमी तिथि
चंद्र राशि : कुंभ राशि में (दिन-रात)
सूर्य : दक्षिणायन। हेमंत ऋतु।
आज सूर्य और चंद्रमा का समय-
सूर्योदय: सुबह 6:46 बजे
सूर्यास्त: शाम 5:26 बजे
चंद्रोदय: दोपहर 1:19 बजे
चंद्रास्त: 19 नवंबर को रात 12:10 बजे
आज के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:59 बजे से सुबह 05:53 बजे तक।
रवि योग: पूरे दिन
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:53 बजे से दोपहर 02:36 बजे तक।
अमृत काल: रात 10:29 बजे से 19 नवंबर को सुबह 12:12 बजे तक।
निशिता मुहूर्त: रात 11:40 बजे से 19 नवंबर को सुबह 12:33 बजे तक।
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आज के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल- दोपहर 12:06 बजे से दोपहर 01:26 बजे तक।
यमगण्ड- सुबह 08:06 बजे से सुबह 09:26 बजे तक।
गुलिक काल- सुबह 10:46 बजे से दोपहर 12:06 बजे तक।
दुर्मुहूर्त- सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक।
पंचक- पूरे दिन
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान