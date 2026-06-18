आज का पंचांग 18 जून 2026: आज प्रद्युम्न चतुर्थी और गुरु पुष्य योग, गुरुवार को बन रहे ये शुभ-अशुभ मुहूर्त
Today Panchang 18 June 2026 Muhurat: आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन प्रद्युम्न चतुर्थी व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। खास बात यह है कि इस दिन गुरु पुष्य योग का अद्भुत संयोग बना है। देखें आज का विस्तृत पंचांग।
Aaj ka panchang 18 June 2026, Today pradyumna chaturthi panchang: आज 18 जून 2026, गुरुवार को प्रद्युम्न चतुर्थी और गुरु पुष्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि आती है, जिनका अलग-अलग महत्व होता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को प्रद्युम्न चतुर्थी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करने से सुख, सौभाग्य, शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। गणेश जी की कृपा से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। शास्त्रों के अनुसार, चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की उत्तम मुहूर्त में पूजा-पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। देखें पंचांग से 18 जून के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
देखें आज 18 जून 2026 का पंचांग:
18 जून, गुरुवार, शक संवत्: 28,ज्येष्ठ, (सौर) 1948 पंजाब पंचांग: 04, आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 02, मोहर्रम, 1448 विक्रमी संवत: द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि सायं 06.59 मिनट तक पश्चात पंचमी तिथि, व्याघात योग सायं 05.36 मिनट तक पश्चात हर्ष योग, चन्द्रमा कर्क राशि में (दिन-रात)। सूर्य उत्तरायण। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे राहुकालम्। विनायकी श्रीगणेश चतुर्थी व्रत। गुरुपुष्य योग। भद्रा प्रातः 08.19 से सायं 06: 59 बजे तक। गण्डमूल प्रातः 11. 33 मिनट से।
सूर्य और चंद्रमा का समय:
सूर्योदय- सुबह 05:47 बजे
सूर्यास्त- रात 09:57 बजे
चंद्रास्त- सुबह 09:38 बजे
चंद्रास्त- 19 जून को सुबह 12:43 बजे
आज बन रहे पूजन के ये शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:44 बजे से सुबह 05:15 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:00 बजे से सुबह 05:47 बजे तक।
गुरु पुष्य योग- सुबह 05:47 बजे से सुबह 08:02बजे तक।
सर्वार्थ सिद्धि योग- सुबह 05:47 बजे से सुबह 08:02 बजे तक।
अमृत सिद्धि योग- सुबह 05:47 बजे से सुबह 08:02बजे तक।
रवि योग- सुबह 05:47 बजे से सुबह 08:02 बजे तक।
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:19 बजे से दोपहर 02:24 बजे तक।
विजय मुहूर्त- शाम 04:34 बजे से शाम 05:38 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- शाम 09:55 बजे से रात 10:11 बजे तक।
सायाह्न सन्ध्या- शाम 09:57 बजे से रात 10:44 बजे तक।
आज बन रहे पूजन के ये अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- शाम 03:53 बजे से शाम 05:54 बजे तक।
यमगण्ड- सुबह 05:47 बजे से सुबह 07:48 बजे तक
गुलिक काल- सुबह 09:49 बजे से सुबह 11:51 बजे तक।
दुर्मुहूर्त- सुबह 11:10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक।
भद्रा- सुबह 05:47 बजे से दोपहर 03:28 बजे तक।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान