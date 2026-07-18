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आज का पंचांग 18 जुलाई 2026: चंद्रमा सिंह राशि में, जानें आज के शुभ-अशुभ मुहूर्त

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Aaj Ka Panchang 18 July 2026: 18 जुलाई 2026, शनिवार के पंचांग के अनुसार चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। आज आषाढ़ शुक्ल पंचमी तिथि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और वरीयान योग का संयोग है। शुभ कार्य करने से पहले राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त और अन्य शुभ-अशुभ समय की जानकारी जरूर देखें।

आज का पंचांग 18 जुलाई 2026: चंद्रमा सिंह राशि में, जानें आज के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 18 July 2026: पंचांग हिंदू धर्म का पारंपरिक कैलेंडर है। इसमें हर दिन की तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की जानकारी दी जाती है। इन्हीं पांच चीजों के आधार पर पूजा-पाठ, व्रत, त्योहार और शुभ कामों का समय तय किया जाता है। अगर किसी को शादी, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन या नया काम शुरू करना हो, तो सबसे पहले पंचांग देखा जाता है। इसमें राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त, सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय जैसी जरूरी जानकारी भी होती है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि सही समय पर किया गया काम बेहतर परिणाम देता है, इसलिए पंचांग का महत्व आज भी बना हुआ है। अब मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी रोज का पंचांग आसानी से देखा जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले करोड़ों लोग आज भी अपने दैनिक काम और पूजा-पाठ की शुरुआत पंचांग देखकर करते हैं।

आज का पंचांग

18 जुलाई, शनिवार, शक संवत्: 27, आषाढ़, (सौर) 1948, पंजाब पंचांग: 03, श्रावण मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 03, सफर, 1448, विक्रमी संवत्: आषाढ़ शुक्ल पंचमी रात्रि 03.43 मिनट तक पश्चात षष्ठी तिथि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सायं 06.01 मिनट तक पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, वरीयान योग रात्रि 08.46 मिनट तक, चन्द्रमा सिंह राशि में रात्रि 11.59 मिनट तक। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10. 30 मिनट तक राहुकालम्।

सूर्योदय 06:06 ए एम

सूर्यास्त 09:47 पी एम

चन्द्रोदय 11:16 ए एम

चन्द्रास्त 11:37 पी एम

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आज के शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:00 ए एम से 05:33 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:17 ए एम से 06:06 ए एम

अभिजित मुहूर्त 01:25 पी एम से 02:28 पी एम

विजय मुहूर्त 04:33 पी एम से 05:36 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 09:45 पी एम से 10:02 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 09:47 पी एम से 10:37 पी एम

अमृत काल 08:15 ए एम से 09:49 ए एम

निशिता मुहूर्त 01:40 ए एम, जुलाई 19 से 02:14 ए एम, जुलाई 19

रवि योग 02:30 पी एम से 06:08 ए एम, जुलाई 19

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आज के अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 10:01 ए एम से 11:59 ए एम

यमगण्ड 03:54 पी एम से 05:52 पी एम

गुलिक काल 06:06 ए एम से 08:04 ए एम

विडाल योग 02:30 पी एम से 06:08 ए एम, जुलाई 19

वर्ज्य 09:46 पी एम से 11:22 पी एम

दुर्मुहूर्त 06:06 ए एम से 07:09 ए एम

बाण मृत्यु - 10:32 पी एम तक, 07:09 ए एम से 08:12 ए एम

अग्नि - 10:32 पी एम से पूर्ण रात्रि तक

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

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