Aaj ka panchang (18 अगस्त): सावन का तीसरा मंगला गौरी व्रत आज, देखें पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj ka panchang 18 august 2026: आज सावन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। सावन माह के हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का विधान है। आज 18 अगस्त को मंगला गौरी व्रत का शुभ संयोग बन रहा है। यहां देखें पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
Aaj ka panchang 18 August 2026: आज 18 अगस्त 2026, मंगलवार को सावन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। सावन माह के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का विधान है। इस तरह से आज सावन का तीसरा मंगला गौरी व्रत है। यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत के पुण्य प्रभाव से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर आप भी सावन के मंगला गौरी व्रत करते हैं, तो यहां देखें आज पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित:
हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। इसलिए आज भगवान शिव, माता पार्वती के साथ हनुमान जी की कृपा पाने का उत्तम योग बन रहा है। मान्यता है कि हनुमान जी की विधि-विधान से पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है।
आज का पंचांग 18 अगस्त 2026
18 अगस्त, मंगलवार, शक संवत् : 27 श्रावण (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 02 भाद्रपद मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 04 रबि-उल्लावल, 1448, विक्रमी संवत् : श्रावण शुक्ल षष्ठी तिथि सायं 05.51 मिनट तक पश्चात सप्तमी तिथि, स्वाती नक्षत्र (दिन-रात), शुक्ल योग रात्रि 03.23 मिनट तक पश्चात ब्रह्म योग, तैतिल करण। चंद्रमा तुला राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। श्री शीतला षष्ठी व्रत। भौम व्रत।
सूर्य और चंद्रमा का समय:
आज सूर्योदय सुबह 05 बजकर 52 मिनट पर होगा। सूर्यास्त का समय शाम 06 बजकर 58 मिनट है। आज चंद्रमा का उदय सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर होगा और चंद्रास्त रात 10 बजकर 07 मिनट पर होगा।
आज के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:29 बजे से सुबह 06:08 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:49 बजे से सुबह 06:47 बजे तक।
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:22 बजे तक।
विजय मुहूर्त- शाम 04:16 बजे से शाम 05:13 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:01 बजे से रात 09:20 बजे तक।
सायाह्न सन्ध्या- रात 09:01 बजे से रात 09:59 बजे तक।
अमृत काल- शाम 05:49 बजे से शाम 07:32 बजे तक।
रवि योग- सुबह 06:47 बजे से अगले दिन 03:16 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल- शाम 05:27 बजे से शाम 07:14 बजे तक।
यमगण्ड- सुबह 10:21 बजे से दोपहर 12:07 बजे तक।
विडाल योग- सुबह 06:47 बजे से अगले दिन सुबह 03:16 बजे तक।
गुलिक काल- दोपहर 01:54 बजे से दोपहर 03:41 बजे तक
दुर्मुहूर्त- सुबह 09:38 बजे से सुबह 10:35 बजे तक।
वर्ज्य- सुबह 07:30 बजे से सुबह 09:13 बजे तक।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान