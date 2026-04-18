Aaj Ka Panchang 18 April 2026: जानें शनिवार के सभी शुभ- अशुभ मुहूर्त, पढ़ें आज का पंचांग

Aaj Ka Panchang 18 April 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Aaj Ka Panchang 18 April 2026: आज का दिन हल्के और साफ मूड के साथ शुरू होता है। न ज्यादा भागदौड़, न ही सुस्ती- बस काम करने की एक सहज इच्छा दिखेगी। कल के मुकाबले आज मन ज्यादा एक्टिव रहेगा। फैसले लेने में देरी नहीं होगी और बेवजह की उलझनों में फंसने का मन भी कम रहेगा। दिन बहुत तेज नहीं है, लेकिन अंदर से जागा हुआ जरूर महसूस होगा। यह बदलाव इसलिए भी है क्योंकि आज चंद्रमा मेष राशि में है और शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अब चीजें आगे बढ़ाने का मन बनेगा। पुरानी बातों को ढोने के बजाय आज आगे बढ़ने का मूड रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिना सोचे कुछ भी कर दिया जाए- आज समझदारी के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।

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तिथि- आज शुक्ल प्रतिपदा दोपहर 2:10 बजे तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। प्रतिपदा नई शुरुआत का संकेत देती है। आज किसी काम की शुरुआत, छोटे फैसले और नई सोच के लिए अच्छा समय है। दोपहर के बाद द्वितीया आने से दिन थोड़ा स्थिर हो जाएगा। जो काम शुरू होगा, उसे आगे बढ़ाने में आसानी होगी।

नक्षत्र- दिन की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से होगी और सुबह 9:42 बजे के बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। अश्विनी नक्षत्र में काम तेजी से करने का मन करता है, जल्दी फैसले लेने की प्रवृत्ति रहती है।भरणी नक्षत्र आने के बाद वही ऊर्जा थोड़ी संतुलित हो जाती है। काम में स्थिरता आती है और चीजें ज्यादा ठोस तरीके से आगे बढ़ती हैं।

योग- आज प्रीति योग रात 11:56 बजे तक रहेगा, उसके बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। प्रीति योग में लोगों से बातचीत और काम करना आसान लगता है। माहौल हल्का और सहज रहता है।

करण- बव करण दोपहर 2:10 बजे तक रहेगा, उसके बाद बालव करण शुरू होगा जो रात तक रहेगा। बव करण में काम की शुरुआत अच्छी होती है और बालव करण उसे स्थिर बनाए रखता है। यानी आज शुरुआत से लेकर आगे बढ़ाने तक का अच्छा संतुलन रहेगा।

सूर्योदय और सूर्यास्त- आज सूर्योदय सुबह करीब 5:53 बजे और सूर्यास्त शाम करीब 6:48 बजे होगा। दिन लंबा है, इसलिए आराम से काम निपटाने का समय मिलेगा।

ग्रहों की स्थिति- सूर्य पहले से ही मेष राशि में हैं और चंद्रमा भी आज पूरे दिन मेष में ही रहेगा। इससे दिन में ऊर्जा और सीधापन बढ़ेगा। आज आप ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि जो सही लगेगा, उस पर जल्दी कदम उठाने का मन करेगा।

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:30 से 5:18 तक

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:01 से 12:51 तक

अमृत काल: रात 2:52 से सुबह 4:18 तक

इनमें से अभिजीत मुहूर्त खास तौर पर जरूरी काम या फैसले के लिए अच्छा माना जा रहा है।

अशुभ समय- राहुकाल सुबह 9:06 से 10:43 तक रहेगा। इस समय नए काम की शुरुआत टालना बेहतर रहेगा।

व्रत और त्योहार- आज चंद्र दर्शन का दिन है। दिन का मूड भी वैसा ही है- शांत तरीके से नई शुरुआत करने का। आज बिना दिखावे के शुरू किया गया काम आगे तक साथ देगा।