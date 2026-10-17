आज का पंचांग 17 अक्टूबर 2026: आज सप्तमी तिथि, जानें राहुकाल, शुभ मुहूर्त और मां कालरात्रि की पूजा का समय
आज का पंचांग 17 अक्टूबर 2026: आज शनिवार को आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। सप्तमी तिथि 18 अक्टूबर की सुबह 8 बजकर 28 मिनट तक रहेगी।
Aaj Ka Panchang 17 October 2026: आज 17 अक्टूबर, शनिवार है। आज शारदीय नवरात्रि का सातवां दिन है। इस दिन मां दुर्गा के सातवें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार, आज आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि 18 अक्टूबर की सुबह तक रहेगी। ऐसे में आज मां कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्त सुबह से ही तैयारी करेंगे। शनिवार होने के कारण आज शनिदेव की पूजा भी की जाएगी।
आइए जानते हैं आज का पंचांग, राहुकाल और शुभ मुहूर्त-
आज का पंचांग
आज शनिवार को आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि 17 अक्टूबर को सुबह 5 बजकर 54 मिनट पर शुरू हो चुकी है। यह 18 अक्टूबर को सुबह 8 बजकर 28 मिनट तक रहेगी। आज सुबह 9 बजकर 47 मिनट तक मूल नक्षत्र रहेगा। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा।
- दिन- शनिवार
- तारीख- 17 अक्टूबर 2026
- मास- आश्विन
- पक्ष- शुक्ल पक्ष
- तिथि- सप्तमी
- नक्षत्र- मूल, सुबह 9:47 बजे तक
- योग- अतिगंड
- विक्रम संवत- 2083
- शक संवत- 1948
आज का राहुकाल
आज राहुकाल सुबह 9 बजकर 14 मिनट से 10 बजकर 40 मिनट तक रहेगा। इस दौरान शुभ काम शुरू करने से बचने की मान्यता है।
आज का अभिजीत मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 43 मिनट से दोपहर 12 बजकर 29 मिनट तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस समय में शुभ काम किए जा सकते हैं।
आज मां कालरात्रि की पूजा
नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां का रूप भले ही उग्र है, लेकिन भक्त उन्हें अपना कल्याण करने वाली देवी मानते हैं। मान्यता है कि मां की पूजा करने से डर दूर होता है और मुश्किल समय में हिम्मत मिलती है। आज सुबह स्नान के बाद मां की पूजा करें। उन्हें फूल चढ़ाएं और दीपक जलाकर आरती करें। अपनी परंपरा के अनुसार मां को भोग लगाएं। कई भक्त इस दिन मां को गुड़ का भोग भी चढ़ाते हैं। पूजा के बाद परिवार की सुख-शांति और खुशहाली की कामना करें।
शनिवार को शनिदेव की पूजा
आज शनिवार होने के कारण शनिदेव की पूजा का भी महत्व है। शनिवार को जरूरतमंद लोगों की मदद करना और अपनी क्षमता के अनुसार दान करना शुभ रहता है।
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 06:28 ए एम से 07:21 ए एम
प्रातः सन्ध्या 06:54 ए एम से 08:14 ए एम
अभिजित मुहूर्त 01:14 पी एम से 01:57 पी एम
विजय मुहूर्त 03:23 पी एम से 04:06 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:57 पी एम से 07:24 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:57 पी एम से 08:17 पी एम
अमृत काल 03:54 ए एम, अक्टूबर 18 से 05:42 ए एम, अक्टूबर 18
निशिता मुहूर्त 01:10 ए एम, अक्टूबर 18 से 02:03 ए एम, अक्टूबर 18
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 10:55 ए एम से 12:15 पी एम
यमगण्ड 02:56 पी एम से 04:16 पी एम
आडल योग पूरे दिन
दुर्मुहूर्त 08:14 ए एम से 08:57 ए एम
गुलिक काल 08:14 ए एम से 09:34 ए एम, 08:57 ए एम से 09:40 ए एम
वर्ज्य 05:05 पी एम से 06:54 पी एम
भद्रा 04:57 ए एम, अक्टूबर 18 से 08:15 ए एम, अक्टूबर 18
बाण अग्नि - 04:27 पी एम तक
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि