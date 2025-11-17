Aaj Ka Panchang : सोम प्रदोष व्रत आज, नोट कर लें 17 नवंबर के सभी शुभ अशुभ मुहूर्त
संक्षेप: Aaj Ka Panchang 17 November 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 17 November 2025, Panchang Today : 17 नवंबर, सोमवार, शक संवत्: 26 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 02 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 25 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी तिथि (दिन-रात), चित्रा नक्षत्र रात्रि 05.02 बजे तक, प्रीति योग प्रातः 07.23 बजे तक पश्चात आयुष्मान योग, गर करण, चंद्रमा कन्या राशि में अपराह्न 03.35 बजे तक उपरांत तुला राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। सोम प्रदोष व्रत।
सूर्योदय 06:45 ए एम
सूर्यास्त 05:27 पी एम
चन्द्रोदय 04:56 ए एम, नवम्बर 18
चन्द्रास्त 03:32 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:59 ए एम से 05:52 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:25 ए एम से 06:45 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:45 ए एम से 12:27 पी एम
विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:36 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:27 पी एम से 05:53 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:27 पी एम से 06:47 पी एम
अमृत काल 09:52 पी एम से 11:39 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:40 पी एम से 12:33 ए एम, नवम्बर 18
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 08:05 ए एम से 09:26 ए एम
यमगण्ड 10:46 ए एम से 12:06 पी एम
आडल योग 05:01 ए एम, नवम्बर 18 से 06:46 ए एम, नवम्बर 18
विडाल योग 06:45 ए एम से 05:01 ए एम, नवम्बर 18
गुलिक काल 01:26 पी एम से 02:46 पी एम
दुर्मुहूर्त 12:27 पी एम से 01:10 पी एम
वर्ज्य 11:08 ए एम से 12:55 पी एम 02:36 पी एम से 03:18 पी एम
बाण मृत्यु - 01:33 पी एम से पूर्ण रात्रि तक