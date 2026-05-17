Aaj Ka Panchang 17 May 2026: आज से ज्येष्ठ अधिकमास शुरू, वृषभ राशि में चंद्रमा-सूर्य की युति, देखें 17 मई का मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 17 May 2026: आज रविवार है। 17 मई को सूर्य, चंद्रमा और बुध वृषभ राशि में है। दिक्र पंचांग के अनुसार आज से ज्येष्ठ अधिकमास शुरू हो चुका है। जानें आज के दिन का शुभ मुहूर्त, राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त और पढ़ें आज का पूरा पंचांग।
Aaj Ka Panchang 17 May 2026: आज 17 मई का पंचांग बेहद ही खास है। द्रिक पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही ज्येष्ठ अधिकमास की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि अधिकमास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। आज कृतिका और रोहिणी नक्षत्र के साथ शोभन और अतिगण्ड योग बन रहा है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो आज वृषभ राशि में चंद्रमा और सूर्य की युति बनेगी। इस राशि में बुध ग्रह भी मौजूद है। तो चलिए जानते हैं दिन का शुभ मुहूर्त, राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त और पढ़ें 17 मई का पूरा पंचांग।
ज्येष्ठ अधिकमास की शुरुआत पर करें ये काम
ज्येष्ठ अधिकमास की शुरुआत को खास माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दौरान पूजा-पाठ, दान और मंत्रों के साथ-साथ भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करना शुभ माना जाता है। आज के दिन जरूरतमंदों की मदद जरूर करें। वहीं इस महीने में शादी-विवाह, गृह प्रवेश और बाकी मांगलिक कामों से बचने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि अधिकमास में आत्मचिंतन, भक्ति और सकारात्मक काम ही करने चाहिए।
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय सुबह 05:29 बजे
सूर्यास्त शाम 07:06 बजे
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चंद्रोदय सुबह 05:30 बजे
चंद्रास्त शाम 07:58 बजे
आज का पूरा पंचांग
तिथि प्रतिपदा, रात 09:40 बजे तक
नक्षत्र कृत्तिका, दोपहर 02:32 बजे तक
योग शोभन, सुबह 06:15 बजे तक
करण किंस्तुघ्न, सुबह 11:36 बजे तक
अतिगण्ड 18 मई रात 02:00 बजे तक
बव रात 09:40 बजे तक
वार रविवार
पक्ष शुक्ल पक्ष
जानें रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:06 बजे से 04:48 बजे तक
प्रातः सन्ध्या सुबह 04:27 बजे से 05:29 बजे तक
अभिजित मुहूर्त सुबह 11:50 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक
विजय मुहूर्त दोपहर 02:34 बजे से 03:28 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त शाम 07:05 बजे से 07:26 बजे तक
सायाह्न सन्ध्या शाम 07:06 बजे से 08:08 बजे तक
अमृत काल दोपहर 12:26 बजे से 01:50 बजे तक
निशिता मुहूर्त रात 11:57 बजे से 18 मई रात 12:38 बजे तक
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल शाम 05:24 बजे से 07:06 बजे तक
यमगण्ड दोपहर 12:18 बजे से 02:00 बजे तक
आडल योग दोपहर 02:32 बजे से 18 मई सुबह 05:29 बजे तक
दुर्मुहूर्त शाम 05:17 बजे से 06:12 बजे तक
गुलिक काल दोपहर 03:42 बजे से 05:24 बजे तक
वर्ज्य 18 मई सुबह 04:32 बजे से 05:56 बजे तक
बाण मृत्यु, सुबह 08:14 बजे तक
अग्नि सुबह 08:14 बजे से पूरी रात तक
दिन का चौघड़िया मुहूर्त
उद्वेग (अशुभ) सुबह 05:29 बजे से 07:11 बजे तक
चर (सामान्य) सुबह 07:11 बजे से 08:54 बजे तक
लाभ (उन्नति सुबह 08:54 बजे से 10:36 बजे तक
अमृत (सर्वोत्तम) सुबह 10:36 बजे से दोपहर 12:18 बजे तक
काल (हानि) दोपहर 12:18 बजे से 02:00 बजे तक
शुभ (उत्तम) दोपहर 02:00 बजे से 03:42 बजे तक
रोग (अमंगल) दोपहर 03:42 बजे से 05:24 बजे तक
उद्वेग (अशुभ) शाम 05:24 बजे से 07:06 बजे तक
रात का चौघड़िया मुहूर्त
शुभ (उत्तम) शाम 07:06 बजे से 08:24 बजे तक
अमृत (सर्वोत्तम) रात 08:24 बजे से 09:42 बजे तक
चर (सामान्य) रात 09:42 बजे से 11:00 बजे तक
रोग (अमंगल) रात 11:00 बजे से 18 मई रात 12:17 बजे तक
काल (हानि) 18 मई रात 12:17 बजे से 01:35 बजे तक
लाभ (उन्नति) 18 मई रात 01:35 बजे से 02:53 बजे तक
उद्वेग (अशुभ) 18 मई रात 02:53 बजे से 04:11 बजे तक
शुभ (उत्तम) 18 मई सुबह 04:11 बजे से 05:29 बजे तक
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र