Aaj Ka Panchang 17 March 2026: आज है मासिक शिवरात्रि, नोट करें पूजा का शुभ मुहूर्त, पढ़ें 17 मार्च का पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 17 March 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 17 मार्च 2026 यानी मंगलवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?
Aaj Ka Panchang, 17 मार्च 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, आचार्य मुकुल रस्तोगी, 17 मार्च, मंगलवार, शक संवत् : 26 फाल्गुन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग : 04 चैत्र मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम : 27 रमजान,1447, विक्रमी संवत् : चैत्र कृष्ण त्रयोदशी तिथि प्रातः 09.23 मिनट तक। साध्य योग रात्रि 06.22 मिनट (सूर्योदय पूर्व) तक तदनंतर शुभ योग। चंद्रमा कुंभ राशि में (दिन-रात)। सूर्य उत्तरायण। बसंत ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा प्रातः 09.23 मिनट से रात्रि 08.55 मिनट तक। वारुणी योग (सूर्योदय से प्रातः 09.23 मिनट तक)। वारुणी पर्व। मास शिवरात्रि व्रत। पंचक।
आज है मासिक शिवरात्रि
चैत्र का महीना अपने आप में ही खास होता है। हालांकि खरमास लगने की वजह से इस महीने में कोई शुभ काम करना वर्जित माना जाता है लेकिन इसी महीने में कई ऐसे व्रत पड़ते हैं जिनका महत्व बहुत ज्यादा होता है। आज चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। हर महीने इसी तिथि पर मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। आज मासिक शिवरात्रि है और इस खास दिन पर भगवान शिव की पूजा-अर्चना की जाती है। माना जाता है कि भगवान शिव के साथ-साथ आज अगर मां पार्वती की पूजा की जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है।
मासिक शिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त
हिंदू पंचांग के हिसाब से आज रात में निशिता काल का समय 12:07 से शुरु हो जाएगा। इसका समापन रात 12:55 पर होगा। इसी बीच मासिक शिवरात्रि की पूजा करना सबसे शुभ माना जाएगा। बता दें कि वैसे तो शिवजी की पूजा कभी भी की जा सकती है लेकिन मान्यता है ये समय उनकी आराधना के लिए सबसे सही होता है।
पंचांग
तिथि त्रयोदशी - 09:23 ए एम तक
नक्षत्र शतभिषा - 06:09 ए एम, मार्च 18 तक
योग सिद्ध - 08:15 ए एम तक
करण वणिज - 09:23 ए एम तक
साध्य - 06:22 ए एम, मार्च 18 तक
विष्टि - 08:59 पी एम तक
वार मंगलवार
पक्ष कृष्ण पक्ष
राशि और नक्षत्र
चन्द्र राशि कुम्भ
नक्षत्र पद शतभिषा - 12:22 पी एम तक
सूर्य राशि मीन
शतभिषा - 06:20 पी एम तक
जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 04:53 ए एम से 05:41 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:17 ए एम से 06:29 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:06 पी एम से 12:54 पी एम
विजय मुहूर्त 02:30 पी एम से 03:18 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:28 पी एम से 06:52 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:30 पी एम से 07:42 पी एम
अमृत काल 11:01 पी एम से 12:36 ए एम, मार्च 18
निशिता मुहूर्त 12:05 ए एम, मार्च 18 से 12:53 ए एम, मार्च 18
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 03:30 पी एम से 05:00 पी एम
यमगण्ड 09:29 ए एम से 10:59 ए एम
आडल योग 06:29 ए एम से 06:09 ए एम, मार्च 18
दुर्मुहूर्त 08:53 ए एम से 09:41 ए एम, 11:17 पी एम से 12:05 ए एम, मार्च 18
गुलिक काल 12:30 पी एम से 02:00 पी एम
वर्ज्य 01:30 पी एम से 03:05 पी एम
भद्रा 09:23 ए एम से 08:59 पी एम
बाण अग्नि - 01:24 ए एम, मार्च 18 तक
पञ्चक पूरे दिन
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय 06:29 ए एम
सूर्यास्त 06:30 पी एम
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चन्द्रोदय 05:57 ए एम, मार्च 18
चन्द्रास्त 04:50 पी एम
दिन का चौघड़िया मुहूर्त
रोग - अमंगल 06:29 ए एम से 07:59 ए एम
उद्वेग - अशुभ 07:59 ए एम से 09:29 ए एमवार वेला
चर - सामान्य 09:29 ए एम से 10:59 ए एम
लाभ - उन्नति 10:59 ए एम से 12:30 पी एम
अमृत - सर्वोत्तम 12:30 पी एम से 02:00 पी एम
काल - हानि 02:00 पी एम से 03:30 पी एमकाल वेला
शुभ - उत्तम 03:30 पी एम से 05:00 पी एम
रोग - अमंगल 05:00 पी एम से 06:30 पी एम
रात का चौघड़िया मुहूर्त
काल - हानि 06:30 पी एम से 08:00 पी एम
लाभ - उन्नति 08:00 पी एम से 09:30 पी एमकाल रात्रि
उद्वेग - अशुभ 09:30 पी एम से 10:59 पी एम
शुभ - उत्तम 10:59 पी एम से 12:29 ए एम, मार्च 18
अमृत - सर्वोत्तम 12:29 ए एम से 01:59 ए एम, मार्च 18
चर - सामान्य 01:59 ए एम से 03:28 ए एम, मार्च 18
रोग - अमंगल 03:28 ए एम से 04:58 ए एम, मार्च 18
काल - हानि 04:58 ए एम से 06:28 ए एम, मार्च 18
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें