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आज का पंचांग 17 जून 2026: आज बुधवार को भगवान गणेश के पूजा-पाठ के बन रहे ये शुभ मुहूर्त

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Today Panchang 17 June 2026 Muhurat: आज 17 जून 2026 को बुधवार है। बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह की कृपा पाने के लिए अत्यंत खास माना गया है। जानें आज भगवान गणेश की पूजा के शुभ-अशुभ मुहूर्त और इस दिन क्या करना चाहिए।

आज का पंचांग 17 जून 2026: आज बुधवार को भगवान गणेश के पूजा-पाठ के बन रहे ये शुभ मुहूर्त

Aaj ka panchang 17 June 2026, Today panchang: आज 17 जून 2026 को बुधवार है। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित है। गणेश जी को गणपति, बप्पा और विघ्नहर्ता जैसे नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गणपति जी की विधिपूर्वक पूजा करने और आरती करने से जीवन में सुख-समृद्धि और शांति आती है। मान्यता है कि भगवान गणेश अपने भक्तों की संकटों से रक्षा करते हैं और खुशहाली का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, 17 जून को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि है। आज रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं।

देखें आज 17 जून 2026 का विस्तृत पंचांग-

03, आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083 इस्लाम: 01, मोहर्रम, 1448, विक्रमी संवत्: द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि रात्रि 09.39 मिनट तक पश्चात चतुर्थी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 01.37 मिनट तक पश्चात पुष्य नक्षत्र, ध्रुव योग रात्रि 08.51 मिनट तक पश्चात व्याघात योग, चंद्रमा मिथुन राशि में प्रातः 08.14 बजे तक, उपरांत कर्क राशि।

सूर्य उत्तरायण। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। रम्भा तृतीया व्रत। महाराणा प्रताप जयंती।

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सूर्य और चंद्रमा का समय-

सूर्योदय- सुबह 05:46 बजे।

सूर्यास्त- रात 09:57 बजे।

चंद्रोदय- सुबह 08:11 बजे।

चंद्रास्त- 18 जून को सुबह 12:19 बजे।

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:44 बजे से सुबह 05:15 बजे तक

प्रातः सन्ध्या- सुबह 04:59 बजे से सुबह 05:46 बजे तक।

विजय मुहूर्त - शाम 04:33 बजे से शाम 05:38 बजे तक।

गोधूलि मुहूर्त- रात 09:55 बजे से रात 10:10 बजे तक।

सायाह्न सन्ध्या- रात 09:57 बजे से रात 10:44 बजे तक।

अमृत काल- सुबह 07:58 बजे से सुबह 09:24 बजे तक।

रवि योग- सुबह 10:07 बजे से अगले दिन सुबह 05:47 बजे तक।

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आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- दोपहर 01:52 बजे से दोपहर 03:53 बजे तक।

यमगण्ड- सुबह 07:48 बजे से सुबह 09:49 बजे तक।

गुलिक काल- सुबह 11:50 बजे से दोपहर 01:52 बजे तक।

विडाल योग- सुबह 05:46 बजे से सुबह 10:07 बजे तक।

बुधवार को क्या करना चाहिए:

हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने, गणेश मंदिर जाकर दर्शन करने, गाय को हरा चारा खिलाना और हरी मूंग की दाल का दान करने जीवन में आर्थिक खुशहाली आती है। भगवान गणेश की कृपा से व्यापार में उन्नति मिलती है। व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर सफलता प्राप्त करता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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