Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Panchang 17 December 2025 budh pradosh vrat Shubh Ashubh Muhurat Rahukaal Time Today
Aaj Ka Panchang : बुध प्रदोष व्रत आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang : बुध प्रदोष व्रत आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Aaj Ka Panchang 17 December 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Dec 17, 2025 05:13 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aaj Ka Panchang : 17 दिसंबर, बुधवार, शक संवत्: 26 मार्गशीर्ष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 03 पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 25 जमादि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत: पौष कृष्ण त्रयोदशी रात्रि 02.33 मिनट तक पश्चात चतुर्दशी तिथि, विशाखा नक्षत्र सायं 05.12 मिनट तक पश्चात अनुराधा नक्षत्र, गर करण। चंद्रमा तुला राशि में प्रात: 10.26 मिनट तक उपरांत वृश्चिक राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 02.33 मिनट से।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

व्रत, त्योहार- बुध प्रदोष व्रत। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन विधि-विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा-आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिवजी की पूजा और व्रत करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस व्रत से धन, सुख-सौभाग्य में वृद्धि होती है। हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। साल में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। इस समय पौष का महीना चल रहा है। पौष माह के कृष्णपक्ष का प्रदोष व्रत आज यानी 17 दिसंबर को है। 17 दिसंबर को बुधवार है, इसलिए इस प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा।

सूर्योदय 07:08 ए एम

सूर्यास्त 05:27 पी एम

चन्द्रोदय 05:37 ए एम, दिसम्बर 18

चन्द्रास्त 03:12 पी एम

ये भी पढ़ें:सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 05:18 ए एम से 06:13 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:45 ए एम से 07:08 ए एम

अभिजित मुहूर्त कोई नहीं

विजय मुहूर्त 02:01 पी एम से 02:42 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:24 पी एम से 05:52 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:27 पी एम से 06:49 पी एम

अमृत काल 07:17 ए एम से 09:05 ए एम

निशिता मुहूर्त 11:50 पी एम से 12:45 ए एम, दिसम्बर 18

सर्वार्थ सिद्धि योग 05:11 पी एम से 07:08 ए एम, दिसम्बर 18

अमृत सिद्धि योग 05:11 पी एम से 07:08 ए एम, दिसम्बर 18

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 12:17 पी एम से 01:35 पी एम

यमगण्ड 08:25 ए एम से 09:42 ए एम

गुलिक काल 11:00 ए एम से 12:17 पी एम

विडाल योग 05:11 पी एम से 07:08 ए एम, दिसम्बर 18

वर्ज्य 09:40 पी एम से 11:28 पी एम

दुर्मुहूर्त 11:57 ए एम से 12:38 पी एम

बाण मृत्यु - 03:36 ए एम, दिसम्बर 18 तक

भद्रा 02:32 ए एम, दिसम्बर 18 से 07:08 ए एम, दिसम्बर 18

अग्नि - 03:36 ए एम, दिसम्बर 18 से पूर्ण रात्रि तक

विंछुड़ो 10:26 ए एम से 07:08 ए एम, दिसम्बर 18

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aaj Ka Panchang Today Panchang
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने