Aaj ka panchang (17 अगस्त): आज नाग पंचमी पर बन रहे पूजन के ये शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj ka panchang 17 august 2026: आज नाग पंचमी पर सावन सोमवार का शुभ संयोग दिन का महत्व बढ़ा रहा है। जानें आज नाग देवता और भगवान शिव की पूजा के लिए कौन-से मुहूर्त शुभ हैं। देखें आज का पंचांग।
Aaj ka panchang 17 August 2026, नाग पंचमी का पंचांग: आज नाग पंचमी पर सावन के तीसरे सोमवार का अद्भुत संयोग बन रहा है। इसके अलावा शिव और साध्य योग दिन का महत्व बढ़ा रहा है। मान्यता है कि नाग पंचमी पर नाग देवता और भगवान शिव का पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन कुछ उपायों को करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन चांदी या तांबे के नाग-नागिन के जोड़े को कच्चे दूध और गंगा जल से अभिषेक करके बहते जल में प्रवाहित करना लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही भगवान शिव का अभिषेक और शिव मंत्रों का जाप करना पुण्य फल प्रदान करने वाला माना जाता है। देखें आज पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
आज सूर्य और चंद्रमा का समय:
आज सूर्योदय का समय सुबह 05:52 बजे है। आज सूर्यास्त शाम 06:59 बजे होगा। चंद्रोदय का समय सुबह लगभग 10:17 बजे है और चंद्रास्त रात 09:37 मिनट पर होगा।
आज का पंचांग:
17 अगस्त, सोमवार, शक संवत् : 26 श्रावण (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 01 भाद्रपद मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 03 रबि-उल्लावल, 1448, विक्रमी संवत् : श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि सायं 05.01 मिनट तक। शुक्ल योग, बालव करण। चंद्रमा कन्या राशि में सायं 04.20 मिनट तक उपरांत तुला राशि में।
सूर्य दक्षिणायन। वर्षा ऋतु। प्रातः 07.30 मिनट से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। नाग पंचमी। भाद्रपद संक्रांति। सोमेश्वर पूजन। श्रावण सोमवार व्रत।
आज नाग पंचमी पर पूजन के ये हैं शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:28 बजे से सुबह 06:07 बजे तक
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:48 बजे से सुबह 06:46 बजे तक
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:23 बजे तक
विजय मुहूर्त- शाम 04:17 बजे से शाम 05:14 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:02 बजे से रात 09:22 बजे तक
सायाह्न सन्ध्या- रात 09:02 बजे से रात 10:01 बजे तक।
अमृत काल- शाम 06:46 बजे से रात 08:27 बजे तक।
आज नाग पंचमी पर पूजन के ये हैं अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल- सुबह 08:33 बजे से सुबह 10:20 बजे तक।
यमगण्ड- 12:07 बजे से दोपहर 01:54 बजे तक।
गुलिक काल- दोपहर 03:41 बजे से शाम 05:28 बजे तक
दुर्मुहूर्त- दोपहर 02:23 बजे से दोपहर 03:20 बजे तक।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान