Aaj Ka Panchang 17 April: वैशाख अमावस्या आज, जानें आज के सभी शुभ- अशुभ मुहूर्त, पढ़ें आज का पंचांग

Aaj Ka Panchang 17 April 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Aaj Ka Panchang 17 April, आज का पंचांग: आज ईमानदारी से काम करें। ऐसा लग सकता है कि आप किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जो न पूरी तरह पुराना है, न ही पूरी तरह नया है। सुबह उठते ही मन थोड़ा शांत रह सकता है। जल्दबाजी करने का मन नहीं होगा, बल्कि अंदर ही अंदर महसूस होगा कि कुछ चीजें छोड़नी बाकी हैं, तभी कुछ नया शुरू हो पाएगा। यह उदासी नहीं है, बल्कि क्लियर होने की प्रक्रिया है।

दिन की शुरुआत भी इसी तरह की ऊर्जा लेकर आती है। पहले हिस्से में अमावस्या का असर रहेगा, इसलिए रफ्तार से ज्यादा ठहराव महसूस होगा। लेकिन यह पूरे दिन ऐसा नहीं रहेगा। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, माहौल बदलने लगेगा। जो दिन की शुरुआत में शांत और अंदर की ओर था, वही धीरे-धीरे खुला और सक्रिय होने लगेगा।

आगे पढ़ें आज का पंचांग

तिथि- आज शाम 5:21 बजे तक अमावस्या रहेगी, इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। अमावस्या में मन स्वाभाविक रूप से बाहर की चीजों से हटकर अंदर की ओर जाता है। दिखावे से ज्यादा जगह बनाने का समय होता है। अगर कोई बात लंबे समय से मन में अटकी है, तो आज उसे ठीक से समझने और छोड़ने का दिन है। शाम के बाद प्रतिपदा शुरू होते ही माहौल बदलने लगेगा। दिन अचानक तेज नहीं होगा, लेकिन खुलापन जरूर आएगा। जो पहले छोड़ने जैसा लग रहा था, वही बाद में आगे बढ़ने की तैयारी जैसा लगेगा।

नक्षत्र- दिन की शुरुआत रेवती नक्षत्र में होगी और दोपहर 12:02 बजे के बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा। रेवती की वजह से सुबह का समय थोड़ा नरम रहेगा। जल्दबाजी करने के बजाय चीजों को महसूस करके समझने का मन करेगा। दोपहर के बाद अश्विनी नक्षत्र आते ही गति बढ़ेगी। ऊर्जा सीधी और तेज हो जाएगी। यानी दिन पूरा समय एक जैसा नहीं रहेगा- शुरुआत शांत रहेगी, लेकिन धीरे-धीरे एक्शन की ओर बढ़ेगा।

योग- सुबह करीब 7:21 से 7:22 बजे तक वैधृति योग रहेगा। इस समय मन थोड़ा अस्थिर सा महसूस हो सकता है। इसके बाद विष्कंभ योग शुरू हो जाएगा, जिससे दिन में थोड़ी स्थिरता और साफ़पन आएगा। बहुत तेज़ी नहीं होगी, लेकिन चीजें समझ में आने लगेंगी।

करण- सुबह करीब 6:49 से 6:50 बजे तक चतुष्पाद करण रहेगा, इसके बाद नागव करण पूरे दिन का बड़ा हिस्सा संभालेगा, जो शाम 5:21 बजे तक रहेगा। इसके बाद किम्स्तुघ्न करण लगेगा। यह क्रम जल्दीबाजी में नए काम शुरू करने के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। आज का दिन सोच-समझकर काम करने का है।

सूर्योदय और सूर्यास्त- सूर्योदय करीब सुबह 6:08 बजे और सूर्यास्त शाम 6:44 बजे होगा। दिन में इतना समय है कि आप ठहराव और काम- दोनों को संतुलित कर सकें। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, सही समय देखकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।

ग्रह गोचर- सूर्य मेष राशि में बने हुए हैं। चंद्रमा दिन के पहले हिस्से में मीन राशि में रहेंगे और दोपहर 12:02 बजे के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यही आज का असली टर्निंग पॉइंट है। पहले हिस्से में भावनाएं ज्यादा होंगी, जबकि दूसरे हिस्से में ऊर्जा और एक्शन बढ़ेगा।

शुभ मुहूर्त- आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:19 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:51 बजे तक और अमृत काल 10:13 से 11:42 बजे तक रहेगा। इनमें से अभिजीत मुहूर्त सबसे संतुलित और काम के लिए बेहतर माना जा सकता है।

अशुभ समय- राहु काल 10:51 से 12:26 बजे तक रहेगा। गुलिक काल 7:42 से 9:17 बजे तक और यमगंड 3:35 से 5:09 बजे तक रहेगा। इन समय में जरूरी काम टालना बेहतर रहेगा।

व्रत और त्योहार- आज का दिन अमावस्या के कारण खास है। इसका मूल भाव पहले समाप्ति और उसके बाद नई शुरुआत का है। इसलिए आज का दिन किसी चीज को सही तरह से खत्म करने और खुद को नए के लिए तैयार करने का है, ताकि आगे बढ़ते समय पुराना बोझ साथ न रहे।