Aaj Ka Panchang : चंद्रमा दोपहर बाद करेंगे सिंह राशि में प्रवेश, जानें आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Aaj Ka Panchang 16 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Thu, 16 Oct 2025 05:45 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj Ka Panchang : 16 अक्तूबर, गुरुवार, शक संवत्: 24,आश्विन, सौर शक 1947, पंजाब पंचांग: 31, आश्विन मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 23,रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत कार्तिक कृष्ण दशमी प्रातः 10.36 मिनट तक। आश्लेषा नक्षत्र दोपहर 12.42 मिनट तक। शुभ योग रात्रि 02.11 मिनट तक। विष्टि (भद्रा) करण प्रातः 10.36 मिनट तक। चन्द्रमा कर्क राशि में दोपहर 12.42 मिनट तक। उसके बाद सिंह राशि में। सूर्य दक्षिणायन। शरद ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। भद्रा प्रातः 10.36 मिनट तक।

सूर्योदय- 06:22 ए एम

सूर्यास्त- 06:50 पी एम

चन्द्रोदय- 02:28 ए एम, अक्टूबर 17

चन्द्रास्त- 03:08 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 04:42 ए एम से 05:32 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:07 ए एम से 06:22 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:29 पी एम

विजय मुहूर्त 02:01 पी एम से 02:47 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:50 पी एम से 06:15 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:50 पी एम से 07:06 पी एम

अमृत काल 11:03 ए एम से 12:42 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:42 पी एम से 12:32 ए एम, अक्टूबर 17

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 01:32 पी एम से 02:58 पी एम

यमगण्ड 06:22 ए एम से 07:48 ए एम

गुलिक काल 09:14 ए एम से 10:40 ए एम

विडाल योग 06:22 ए एम से 12:42 पी एम

वर्ज्य 01:20 ए एम, अक्टूबर 17 से 03:01 ए एम, अक्टूबर 17

ज्वालामुखी योग 06:22 ए एम से 10:35 ए एमFire

गण्ड मूल पूरे दिन

दुर्मुहूर्त 10:12 ए एम से 10:58 ए एम

बाण मृत्यु - 01:42 पी एम तक, 02:47 पी एम से 03:33 पी एम

अग्नि - 01:42 पी एम से पूर्ण रात्रि तक

भद्रा 06:22 ए एम से 10:35 ए एम

ये भी पढ़ें:सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल
