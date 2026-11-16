आज का पंचांग (16 नवंबर 2026): छठ पूजा का उषा अर्घ्य आज, देखें सूर्योदय के साथ पूजन के शुभ मुहूर्त
Panchang Today in hindi: आज छठ महापर्व का आखिरी या अंतिम दिन है। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। अर्घ्य देने के साथ ही व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण करते हैं। देखें आज का पंचांग।
Today panchang 16 November 2026: आज 16 नवंबर, 2026 सोमवार को छठ महापर्व का अंतिम दिन है। इस दिन उषा अर्घ्य यानी उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करने की परंपरा है। उषा अर्ष्य के साथ ही करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत का पारण किया जाएगा। आज चंद्रमा शनि की मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि सूर्य वृश्चिक राशि के गोचर में हैं। सोमवार का दिन और छठ पर्व का अंतिम दिन का संयोग बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छठ पर्व में छठ माता और सूर्य देव की पूजा की जाती है, जबकि सोमवार का दिन हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने और भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। भगवान शंकर की कृपा से भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन ऊं नम: शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है।
हिंदू पंचांग के अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो कि 16 नवंबर की रात 01 बजकर 01 मिनट से मंगलवार 17 नवंबर को सुबह 04 बजकर 19 मिनट तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। देखें आज उषा अर्घ्य के लिए सूर्योदय का समय और पूजा के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
आज सूर्य और चंद्रमा का समय:
सूर्योदय: सुबह 6:44 बजे
सूर्यास्त: शाम 5:27 बजे
चंद्रोदय: दोपहर 12:35 बजे
चंद्रास्त: रात 11:15 बजे
आज का पंचांग:
शुभ समय : प्रातः 06 बजे से प्रातः 07.30 मिनट तक।
सावधानी बरतें : प्रातः 07.30 मिनट से प्रातः 09 बजे तक। शाम 07.30 बजे से रात्रि 09 बजे तक
पंचांग : 16 नवंबर, सोमवार, शक संवत्: 25 कार्तिक (सौर)1948, विक्रमी संवत्: कार्तिक शुक्ल सप्तमी। 01 मार्गशीर्ष मास 2083 (पंजाब)। इस्लाम: 05 जमादि उल्सानी 1448।
तिथि : रात्रि 04.20 बजे के बाद अष्टमी तिथि।
चंद्र राशि : मकर राशि में (दिन-रात)।
सूर्य : दक्षिणायन। हेमंत ऋतु।
आज के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:59 बजे से सुबह 05:52 बजे तक।
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:54 बजे से दोपहर 02:37 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:28 बजे से शाम 05:55 बजे तक।
निशिता मुहूर्त: रात 11:40 बजे से अगले दिन देर रात 12:33 बजे तक।
अमृत काल: दोपहर 02:40 बजे से शाम 04:27 बजे तक।
सर्वार्थ सिद्धि योग: सुबह 06:45 बजे से अगले दिन रात 02:17 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल: सुबह 08:05 बजे से सुबह 09:26 बजे तक।
यमगण्ड: सुबह 10:46 बजे से दोपहर 12:06 बजे तक।
गुलिक काल: दोपहर 01:27 बजे से दोपहर 02:47 बजे तक।
दुर्मुहूर्त: दोपहर 12:28 बजे से दोपहर 01:11 बजे तक।
वर्ज्य: शाम 06:39 बजे से अगले दिन रात 08:25 बजे तक।
दिशाशूल: पूर्व। हिंदू धर्म में दिशाशूल में यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इस दिशा में यात्रा करने से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर यात्रा करना अति आवश्यक हो तो जरूरी ज्योतिषीय उपायों को अपनाना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान