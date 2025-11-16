Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Panchang 16 November 2025 utpanna ekadashi vrat parana time Shubh Ashubh Muhurat Rahukaal Time Today
Aaj Ka Panchang : उत्पन्ना एकादशी का व्रत पारण आज, नोट कर लें 16 नवंबर के सभी शुभ अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Aaj Ka Panchang 16 November 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Sun, 16 Nov 2025 05:40 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Aaj Ka Panchang 16 November 2025, Panchang Today : 16 नवंबर, रविवार, शक संवत्: 25 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 01 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे, 2082, इस्लाम: 24 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी तिथि रात्रि 04.48 मिनट तक। चित्रा नक्षत्र, प्रीति योग (दिन-रात), कौलव करण। चंद्रमा कन्या राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्। मार्गशीर्ष संक्रांति। हेमंत ऋतु प्रारंभ। आकाश दीपदान समाप्त। उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण आज।

पारण (व्रत तोड़ने का) समय - 01:10 पी एम से 03:18 पी एम

पारण तिथि के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय - 09:09 ए एम

सूर्योदय 06:45 ए एम

सूर्यास्त 05:27 पी एम

चन्द्रोदय 04:02 ए एम, नवम्बर 17

चन्द्रास्त 03:04 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 04:58 ए एम से 05:51 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:25 ए एम से 06:45 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:44 ए एम से 12:27 पी एम

विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:36 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:27 पी एम से 05:54 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:27 पी एम से 06:47 पी एम

अमृत काल 07:32 पी एम से 09:18 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:40 पी एम से 12:33 ए एम, नवम्बर 17

द्विपुष्कर योग 02:11 ए एम, नवम्बर 17 से 04:47 ए एम, नवम्बर 17

सर्वार्थ सिद्धि योग 06:45 ए एम से 02:11 ए एम, नवम्बर 17

अमृत सिद्धि योग 06:45 ए एम से 02:11 ए एम, नवम्बर 17

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 04:07 पी एम से 05:27 पी एम

यमगण्ड 12:06 पी एम से 01:26 पी एम

गुलिक काल 02:46 पी एम से 04:07 पी एम

विडाल योग 02:11 ए एम, नवम्बर 17 से 06:45 ए एम, नवम्बर 17

वर्ज्य 08:53 ए एम से 10:39 ए एम

दुर्मुहूर्त 04:01 पी एम से 04:44 पी एम

बाण अग्नि - 01:45 पी एम तक

