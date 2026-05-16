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Aaj Ka Panchang 16 May 2026: आज शनि जयंती और वट सावित्री के साथ ज्येष्ठ अमावस्या का महासंयोग, देखें 16 मई का मुहूर्त

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Panchang 16 May 2026: आज ज्येष्ठ अमावस्या, शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का खास संयोग बन रहा है। जानें 16 मई 2026 का शुभ मुहूर्त, राहुकाल, तिथि, नक्षत्र और पूजा का सही समय।

Aaj Ka Panchang 16 May 2026: आज शनि जयंती और वट सावित्री के साथ ज्येष्ठ अमावस्या का महासंयोग, देखें 16 मई का मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 16 May 2026: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 16 मई, शनिवार, शक संवत्: 26,वैशाख (सौर) 1948, पंजाब पंचांग: 02, ज्येष्ठ मास प्रविष्टे 2083 इस्लाम: 28, जिल्काद,1447 विक्रमी संवत्: प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि रात्रि 01.31 मिनट तक, भरणी नक्षत्र सायं 05.31 मिनट तक, सौभाग्य योग प्रातः 10.26 मिनट तक पश्चात शोभन योग, चंद्रमा मेष राशि में रात्रि 10.47 मिनट तक। सूर्य उत्तरायण। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। शुद्ध ज्येष्ठ अमावस। शनैश्चर जयंती। पंचगौड़ों का वट सावित्री अमावस्या व्रत। भावुका अमावस।

आज का पंचांग

द्रिक पंचांग का हिसाब से आज पूरे दिन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी जोकि सुबह 5:11 बजे शुरू होकर 17 मई की रात 1:30 बजे तक चलेगी। मान्यता है कि अमावस्या के दिन शांत मन से की गई प्रार्थना और अच्छे काम मानसिक तनाव और नकारात्मक सोच से दूर रखने में मदद कर सकते हैं। आज के दिन स्नान-दान करना पुण्य माना जाता है।

15 मई के व्रत और त्योहार

आज अमावस्या के साथ-साथ वट सावित्री व्रत और शनि जयंती है। ऐसे में पूजा-पाठ, दान, मंत्र जाप और शांत मन से की गई पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है।

वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त

वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए सबसे शुभ समय सुबह 07:12 बजे से 08:24 बजे तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक रहेगा जिसे पूजा-पाठ और शुभ काम के लिए सही माना जाता है।

शनि जयंती पूजा का शुभ मुहूर्त

शनि जयंती पर पूजा-पाठ के लिए शुभ समय दोपहर 01:15 बजे से 02:40 बजे तक रहेगा। वहीं शाम के समय में शनिदेव की पूजा का खास महत्व होता है। इसके लिए शुभ मुहूर्त शाम 07:05 बजे से रात 08:23 बजे तक रहेगा।

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सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय सुबह 5:49 बजे

सूर्यास्त शाम 6:57 बजे

15 मई को ग्रहों की स्थिति

आज सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे। चंद्रमा रात 10:46 बजे तक मेष राशि में रहकर बाद में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे।

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आज के शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:12 बजे से 5:00 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: 11:56 AM से 12:49 PM तक

अमृत काल: 1:15 PM से 2:40 PM तक

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आज के अशुभ समय

राहु काल: 9:06 AM से 10:44 AM

यमगंड: 2:01 PM से 3:40 PM

गुलिक काल: 5:49 AM से 7:27 AM

नक्षत्र, योग और करण

आज दिन की शुरुआत भरणी नक्षत्र से होगी और शाम 5:30 बजे के बाद कृत्तिका नक्षत्र शुरू होगा। सुबह 10:25 बजे तक सौभाग्य योग रहेगा, जो दिन की शुरुआत को शुभ और बैलेंस्ड बनाएगा। इसके बाद शोभन योग शुरू होगा जिससे दिन शांत और सकारात्मक बना रह सकता है। दोपहर 3:23 बजे तक चतुष्पद करण रहेगा और उसके बाद नाग करण शुरू होगा।

आज क्या-क्या करें?

आज का दिन मन को शांत रखकर खुद पर ध्यान देने के लिए बेहतर है। बेवजह की भागदौड़ या तनाव से दूरी बनाकर चलेंगे तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर कोई पुरानी आदत, चिंता या बात आपको लंबे समय से परेशान कर रही है तो उसे छोड़ने की शुरुआत आज से की जा सकती है। शांत रहकर लिए गए फैसले आज ज्यादा असर दिखा सकते हैं।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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