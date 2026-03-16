Aaj Ka Panchang 16 March 2026: आज है सोम प्रदोष व्रत, बन रहे ये 3 शुभ योग, नोट करें आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 16 March 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से हर दिन के लिए पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता लगाया जाता है। जानें 16 मार्च 2026 यानी सोमवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?
Aaj Ka Panchang, 16 मार्च 2026 का पंचांग: 16 मार्च, सोमवार, शक संवत् : 25 फाल्गुन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग : 03 चैत्र मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 26 रमजान, 1447, विक्रमी संवत्: चैत्र कृष्ण द्वादशी तिथि प्रातः 09.41 बजे तक पश्चात त्रयोदशी तिथि, तैतिल करण, चंद्रमा मकर राशि में सायं 6.14 बजे तक उपरांत कुंभ राशि में। सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। बसंत ऋतु। प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। पंचक प्रारंभ सायं 6.14 बजे। सोम प्रदोष व्रत।
आज है सोम प्रदोष व्रत
आज का दिन बेहद ही खास है। आज प्रदोष व्रत है और दिन सोमवार का है तो ऐसे में इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। ये व्रत पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। वहीं दिन सोमवार का संबंध भी भगवान शिव से ही है। ऐसे में सोम प्रदोष व्रत की पूजा का और भी फलदायी मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन जिसने भी सच्चे मन से पूजा की और व्रत रखा तो भगवान शिव उसकी मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। आज का दिन बहुत ही पवित्र माना जा रहा है क्योंकि आज शिव योग, सिद्ध योग, शुक्रादित्य योग के अलावा लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है।
सोम प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त
आज के पंचांग के हिसाब से चैत्र महीने में पड़ने वाली कृष्ण त्रयोदशी की शुरुआत 16 मार्च यानी आज से होगी। ये सुबह 9 बजकर 40 मिनट से शरु हो जाएगा। वहीं इस तिथि का समापन 17 मार्च को सुबह 9 बजकर 23 मिनट पर हो रहा है। प्रदोष व्रत की पूजा आज शाम को होगी। इसका शुभ समय शाम 6 बजकर 48 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 12 मिनट तक है।
पंचांग
तिथि द्वादशी - 09:40 ए एम तक
नक्षत्र धनिष्ठा - 06:22 ए एम, मार्च 17 तक
योग शिव - 09:37 ए एम तक
तैतिल - 09:40 ए एम तक
गर - 09:37 पी एम तकⓘ
वार सोमवार
पक्ष कृष्ण पक्ष
राशि और नक्षत्र
चन्द्र राशि मकर - 06:14 पी एम तक
धनिष्ठा - 12:06 पी एम तक
सूर्य राशि मीन
सूर्य नक्षत्र पूर्व भाद्रपद
जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
आज के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 04:54 ए एम से 05:42 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:18 ए एम से 06:30 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:06 पी एम से 12:54 पी एम
विजय मुहूर्त 02:30 पी एम से 03:18 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:27 पी एम से 06:52 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:30 पी एम से 07:42 पी एम
अमृत काल 07:47 पी एम से 09:24 पी एम
निशिता मुहूर्त 12:05 ए एम, मार्च 17 से 12:53 ए एम, मार्च 17
आज के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 08:00 ए एम से 09:30 ए एम
यमगण्ड 11:00 ए एम से 12:30 पी एम
आडल योग 06:22 ए एम, मार्च 17 से 06:29 ए एम, मार्च 17
विडाल योग 06:30 ए एम से 06:22 ए एम, मार्च 17
गुलिक काल 02:00 पी एम से 03:30 पी एम
दुर्मुहूर्त 12:54 पी एम से 01:42 पी एम, 03:18 पी एम से 04:06 पी एम
वर्ज्य 10:00 ए एम से 11:38 ए एम
बाण मृत्यु - 01:18 ए एम, मार्च 17 तक
पञ्चक 06:14 पी एम से 06:29 ए एम, मार्च 17
अग्नि - 01:18 ए एम, मार्च 17 से पूर्ण रात्रि तक
सूर्योदय-सूर्यास्त का समय
सूर्योदय 06:30 ए एमS
सूर्यास्त 06:30 पी एम
चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
चन्द्रोदय 05:25 ए एम, मार्च 17
चन्द्रास्त 03:49 पी एम
दिन का चौघड़िया मुहूर्त
अमृत - सर्वोत्तम 06:30 ए एम से 08:00 ए एम
काल - हानि 08:00 ए एम से 09:30 ए एमकाल वेला
शुभ - उत्तम 09:30 ए एम से 11:00 ए एम
रोग - अमंगल 11:00 ए एम से 12:30 पी एम
उद्वेग - अशुभ 12:30 पी एम से 02:00 पी एम
चर - सामान्य 02:00 पी एम से 03:30 पी एम
लाभ - उन्नति 03:30 पी एम से 05:00 पी एमवार वेला
अमृत - सर्वोत्तम 05:00 पी एम से 06:30 पी एम
रात का चौघड़िया मुहूर्त
चर - सामान्य 06:30 पी एम से 08:00 पी एम
रोग - अमंगल 08:00 पी एम से 09:30 पी एम
काल - हानि 09:30 पी एम से 10:59 पी एम
लाभ - उन्नति 10:59 पी एम से 12:29 ए एम, मार्च 17काल रात्रि
उद्वेग - अशुभ 12:29 ए एम से 01:59 ए एम, मार्च 17
शुभ - उत्तम 01:59 ए एम से 03:29 ए एम, मार्च 17
अमृत - सर्वोत्तम 03:29 ए एम से 04:59 ए एम, मार्च 17
चर - सामान्य 04:59 ए एम से 06:29 ए एम, मार्च 17
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें