आज का पंचांग 16 जून 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि, मंगलवार को बन रहे पूजा-पाठ के ये मुहूर्त
Today Panchang 16 June 2026 Muhurat: आज 16 जून को मंगलवार है। मंगलवार का दिन पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा-अर्चना करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और जीवन से हर संकट दूर होता है। देखें आज का पंचांग और पूजन मुहूर्त।
Aaj ka panchang 16 June, Today panchang: आज 16 जून 2026 को मंगलवार है। मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन बजरंगबली की विधिपूर्वक पूजा करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। जातक को संकटों से मुक्ति मिलती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, 16 जून को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि भी है। आज त्रिपुष्कर योग का संयोग दिन ही महत्ता बढ़ा रहा है। देखें आज 16 जून 2026 का विस्तृत पंचांग।
आज 16 जून 2026 का पंचांग-
16 जून, मंगलवार, शक संवत् : 26 ज्येष्ठ (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 02 आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 29 जिल्हिजा, 1447, विक्रमी संवत् : द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि रात्रि 12.53 मिनट तक पश्चात तृतीया तिथि, आर्द्रा नक्षत्र सायं 04.13 मिनट तक पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र, वृद्धि योग रात्रि 12.35 मिनट तक पश्चात ध्रुव योग, बालव करण। चंद्रमा मिथुन राशि में (दिन-रात)। सूर्य उत्तरायण। ग्रीष्म ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल प्रारंभ। चंद्रदर्शन।
सूर्य और चंद्रमा का समय-
सूर्योदय- सुबह 05:46 बजे
सूर्यास्त- रात 09:56 बजे
चन्द्रोदय- सुबह 06:46 बजे
चंद्रास्त- रात 11:45 बजे
आज 16 जून को बन रहे पूजा-पाठ के ये शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:44 बजे से सुबह 05:15 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या- सुबह 04:59 बजे से सुबह 05:46 बजे तक।
त्रिपुष्कर योग- दोपहर 12:42 बजे से रात 09:22 बजे तक।
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:19 बजे से दोपहर 02:24 बजे तक।
विजय मुहूर्त- शाम 04:33 बजे से शाम 05:38 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:54 बजे से रात 10:10 बजे तक।
सायाह्न सन्ध्या- रात 09:56 बजे से रात 10:43 बजे तक।
16 जून को बन रहे ये अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- शाम 05:54 बजे से रात 07:55 बजे तक
यमगण्ड- सुबह 09:49 बजे से सुबह 11:50 बजे तक।
आडल योग- सुबह 05:46 बजे से दोपहर 12:42 बजे तक।
विडाल योग- दोपहर 12:42 बजे से अगले दिन सुबह 05:46 बजे तक।
गुलिक काल- दोपहर 01:51 बजे से दोपहर 03:53 बजे तक।
मंगलवार को हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें:
1.प्रतिदिन या मंगलवार को भक्ति भाव के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
2. मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि इससे बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और संकटों से रक्षा करते हैं।
3. हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के समय 'जय श्री राम' या 'सीताराम' का जाप करना चाहिए।
4. हनुमान जी को मंगलवार के दिन बूंदी के लड्डू या मालपुए का भोग लगाना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान