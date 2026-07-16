आज का पंचांग 16 जुलाई: जगन्नाथ रथ यात्रा आज से शुरू, देखें पूजन के सुबह से शाम तक शुभ-अशुभ मुहूर्त
Jagannath rath yatra 16 July 2026: आज 16 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। इस दिन गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन भी है। देखें पंचांग से पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Jagannath rath yatra Today panchang 16 July 2026: आज 16 जुलाई 2026, गुरुवार को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज से विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के दर्शन और उनका आशीर्वाद पाने के लिए दुनिया के कोने-कोने से भक्त आते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ तीन विशाल और दिव्य रथों में नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस पर्व का नजारा उड़ीसा के पुरी में देखने लायक होता है। मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। जगन्नाथ रथ यात्रा का समापन 9 दिन बाद 24 जुलाई को होगा। इस समय गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा को समर्पित है। आइए जानते हैं पंचांग से गुरुवार को पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
16 जुलाई 2026 का विस्तृत पंचांग:
16 जुलाई, गुरुवार, शक संवत्: 25, आषाढ़ (सौर) 1948 पंजाब पंचांग: 01, श्रावण मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 01, सफर, 1448, विक्रमी संवत्: आषाढ़ शुक्ल द्वितीया प्रातः 08.54 मिनट तक पश्चात तृतीया तिथि, आश्लेषा नक्षत्र सायं 07.53 मिनट तक पश्चात मघा नक्षत्र, सिद्धि योग रात्रि 01.23 मिनट तक, चंद्रमा कर्क राशि में सायं 07.53 मिनट तक। सूर्य दक्षिणायन। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। रथयात्रा उत्सव (श्री जगन्नाथपुरी)।श्रावण संक्रान्ति। वर्षा ऋतु। सफर ( मु.) मास प्रारंभ।
सूर्य और चंद्रमा का समय:
सूर्योदय- सुबह 06:04 बजे
सूर्यास्त- रात 09:49 बजे
चंद्रोदय- सुबह 08:34 बजे
चंद्रास्त- रात 11:05 बजे
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:58 बजे से सुबह 05:31 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:15 बजे से सुबह 06:04 बजे तक।
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:25 बजे से दोपहर 02:28 बजे तक।
विजय मुहूर्त- शाम 04:34 बजे से शाम 05:37 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:47 बजे से रात 10:03 बजे तक।
सायाह्न सन्ध्या- रात 09:49 बजे से रात 10:38 बज तक।
अमृत काल- दोपहर 02:53 बजे से शाम 04:22 बजे तक।
रवि योग- शाम 04:22 बजे से अगले दिन सुबह 06:05 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- शाम 03:54 बजे से शाम 05:52 बजे तक।
यमगण्ड- सुबह 06:04 बजे से सुबह 08:02 बजे तक।
गुलिक काल- सुबह 10:00 बजे से सुबह 11:58 बजे तक।
विडाल योग- सुबह 06:04 बजे से शाम 04:22 बजे तक।
दुर्मुहूर्त- सुबह 11:19 बजे से दोपहर 12:22 बजे तक।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान