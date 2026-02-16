Aaj Ka Panchang: आज चंद्रमा रहेंगे मकर में, जानें आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 16 February 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 16 february 2026: 16 फरवरी, सोमवार, शक संवत्: 27 माघ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 05 फाल्गुन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 27 शब्बान, 1447, विक्रमी संवत्: फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि सायं 05.35 बजे तक पश्चात अमावस तिथि, श्रवण नक्षत्र रात्रि 08.48 बजे तक पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र, वरीयान योग रात्रि 01.50 मिनट तक पश्चात परिघ योग, शकुनि करण। चंद्रमा मकर राशि में (दिन-रात)।सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। प्रातः 07.30 मिनट से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्।
सूर्योदय 07:57 ए एम
सूर्यास्त 06:13 पी एम
चन्द्रोदय- चन्द्रोदय नहीं
चन्द्रास्त 05:05 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 06:07 ए एम से 07:02 ए एम
प्रातः सन्ध्या 06:35 ए एम से 07:57 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:45 पी एम से 01:26 पी एम
विजय मुहूर्त 02:48 पी एम से 03:29 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:09 पी एम से 06:37 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:13 पी एम से 07:35 पी एम
अमृत काल 06:09 ए एम, फरवरी 17 से 07:47 ए एम, फरवरी 17
निशिता मुहूर्त 12:37 ए एम, फरवरी 17 से 01:32 ए एम, फरवरी 17
सर्वार्थ सिद्धि योग 07:57 ए एम से 04:17 पी एम
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 09:14 ए एम से 10:31 ए एम
यमगण्ड 11:48 ए एम से 01:05 पी एम
आडल योग 07:57 ए एम से 04:17 पी एम
दुर्मुहूर्त 01:26 पी एम से 02:07 पी एम
गुलिक काल 02:22 पी एम से 03:39 पी एम 03:29 पी एम से 04:10 पी एम
वर्ज्य 08:22 पी एम से 10:00 पी एम
पञ्चक 04:35 ए एम, फरवरी 17 से 07:55 ए एम, फरवरी 17
बाण रज - 10:44 पी एम से पूर्ण रात्रि तक
