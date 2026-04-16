Aaj Ka Panchang 16 April: आज का पंचांग, जानें सोमवार के सभी शुभ- अशुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 16 April 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Aaj Ka Panchang 16 April, आज का पंचांग: आज का दिन हल्की-सी गहराई के साथ शुरू होता है। यह दिन भारी नहीं बनाता, लेकिन जल्दी करने की इच्छा कम कर देता है। आपको लगेगा कि हर काम थोड़ा संभलकर किया जाए। वजह कोई परेशानी नहीं, बल्कि दिन का मूड ही अंदर की तरफ रहने वाला है। अधूरी, अनसुलझी या चुपचाप मन में चल रही बातें आज ज्यादा ध्यान खींच सकती हैं। दिन बढ़ने के साथ यह अंदर का भाव और साफ दिखेगा। शाम तक चंद्रमा अमावस्या की ओर बढ़ेगा, इसलिए पूरे दिन में एक तरह का समापन वाला अहसास रहेगा। आज ध्यान इधर-उधर फैलाने के बजाय जो सामने है, उसी पर रखें।

तिथि- आज कृष्ण चतुर्दशी रात 8:11 बजे तक रहेगी, इसके बाद अमावस्या शुरू होगी। चतुर्दशी का स्वभाव थोड़ा तीव्र होता है। इस समय ध्यान सीमित हो जाता है और अधूरी चीजें ज्यादा खल सकती हैं। आज का दिन नए काम शुरू करने से ज्यादा पुराने काम पूरे करने के लिए सही है। जो चीज लंबित है, उसे खत्म करना या साफ देखना बेहतर रहेगा। अमावस्या की शुरुआत इस भाव को और गहरा करेगी। यह दिन शुरुआत से ज्यादा समापन के लिए बना है।

नक्षत्र- दिन की शुरुआत उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में होगी और दोपहर 1:58 बजे के बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। उत्तराभाद्रपद शांत और सोचने वाला नक्षत्र है। यह दिन को स्थिर रखता है, लेकिन हल्का नहीं बनाता। आज आपके रिएक्शन थोड़ा धीमे और सोच-समझकर हो सकते हैं। रेवती के शुरू होते ही दिन का भाव थोड़ा नरम हो जाएगा। अचानक खुशी नहीं आएगी, लेकिन एक हल्कापन महसूस होगा। अगर दिन का पहला हिस्सा गंभीर लगे, तो बाद का समय ज्यादा सहज लग सकता है।

योग- आज सुबह 10:37 बजे तक इंद्र योग रहेगा, इसके बाद वैधृति योग शुरू होगा। दिन का पहला हिस्सा साफ काम, फैसले और ध्यान वाले कामों के लिए बेहतर है। इसके बाद चीजें उतनी सीधी नहीं रहेंगी। आप ज्यादा सजग रहेंगे और बातों को गहराई से समझ पाएंगे। जो बात ठीक न लगे, उसे नजरअंदाज करने के बजाय ध्यान से देखें।

करण- सुबह 9:25 बजे तक विष्टि करण रहेगा, इसके बाद शकुनि करण रात 8:11 बजे तक रहेगा, फिर चतुष्पाद करण शुरू होगा। विष्टि करण को नए काम शुरू करने के लिए आसान नहीं माना जाता। इसमें रुकावट या सुधार की जरूरत आ सकती है। शकुनि करण योजना बनाने और बारीकियां देखने के लिए अच्छा रहता है। आज अगर आपको लगे कि तेजी से ज्यादा सोच-समझकर चलना जरूरी है, तो वही सही रहेगा।

सूर्योदय और सूर्यास्त सूर्योदय सुबह 5:55 बजे और सूर्यास्त शाम 6:47 बजे होगा। दिन इतना लंबा है कि आप काम भी कर सकते हैं और थोड़ा शांत समय भी निकाल सकते हैं।

ग्रह गोचर- सूर्य मेष में है और चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में रहेगा। यह स्थिति दिन को साफ भी बनाती है और भावनात्मक भी। आज ज्यादा शोर-शराबा अच्छा नहीं लगेगा। नक्षत्र बदलने के बाद दिन का सपोर्ट थोड़ा बेहतर महसूस होगा। मूड भले शांत हो, लेकिन कमजोर नहीं है। धैर्य से किए गए काम पूरे होंगे।

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 से 5:10 बजे तक रहेगा।

अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:55 से 12:47 बजे तक रहेगा।

विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:21 बजे तक रहेगा।

अमृत काल सुबह 9:27 से 10:58 बजे तक रहेगा।

अभिजीत मुहूर्त सबसे साफ और फोकस वाले काम के लिए अच्छा है।

अमृत काल किसी काम को स्थिर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सही रहेगा।

अशुभ समय राहु काल दोपहर 1:58 से 3:34 बजे तक रहेगा।

यमगंड सुबह 5:55 से 7:31 बजे तक और गुलिक काल सुबह 9:08 से 10:45 बजे तक रहेगा।

इस दौरान नए काम शुरू करना टालना बेहतर रहेगा।