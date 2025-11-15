Aaj Ka Panchang : उत्पन्ना एकादशी आज, नोट कर लें 15 नवंबर के सभी शुभ अशुभ मुहूर्त
संक्षेप: Aaj Ka Panchang 15 November 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
15 नवंबर, शनिवार, शक संवत्: 24, कार्तिक, सौर शक 1947, पंजाब पंचांग: 30, कार्तिक मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 23 जमादि उल्लावल,1447, विक्रमी संवत मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी तिथि रात्रि 02.38 मिनट तक, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 11.35 मिनट तक,विष्कुम्भ योग रात्रि 06.46 मिनट (सूर्य उदय से पहले) तक, पश्चात प्रीति योग। चन्द्रमा कन्या राशि में (दिन रात)। सूर्य दक्षिणायन। शरद् ऋतु। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। उत्पन्ना एकादशी व्रत।
सूर्योदय 06:44 ए एम
सूर्यास्त 05:27 पी एम
चन्द्रोदय 03:08 ए एम, नवम्बर 16
चन्द्रास्त 02:37 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:58 ए एम से 05:51 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:24 ए एम से 06:44 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:44 ए एम से 12:27 पी एम
विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:36 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:27 पी एम से 05:54 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:27 पी एम से 06:47 पी एम
अमृत काल 03:42 पी एम से 05:27 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:33 ए एम, नवम्बर 16
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 09:25 ए एम से 10:45 ए एम
यमगण्ड 01:26 पी एम से 02:46 पी एम
गुलिक काल 06:44 ए एम से 08:04 ए एम
दुर्मुहूर्त 06:44 ए एम से 07:27 ए एम
बाण मृत्यु - 01:56 पी एम तक, 07:27 ए एम से 08:10 ए एम
अग्नि - 01:56 पी एम से पूर्ण रात्रि तक