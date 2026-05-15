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Aaj Ka Panchang 15 May 2026: आज है मासिक शिवरात्रि, सर्वार्थ सिद्धि योग में करें शुभ काम, देखें 15 मई का मुहूर्त

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Panchang 15 May 2026: आज शुक्रवार है। 15 मई को चंद्रमा मेष राशि में है। दिक्र पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के साथ-साथ शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। जानें आज के दिन का शुभ मुहूर्त, राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त और पढ़ें आज का पूरा पंचांग।

Aaj Ka Panchang 15 May 2026: आज है मासिक शिवरात्रि, सर्वार्थ सिद्धि योग में करें शुभ काम, देखें 15 मई का मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 15 May 2026: द्रिक पंचाग के अनुसार आज मासिक शिवरात्रि है। साथ ही आज वृषभ संक्रांति का विशेष संयोग बन रहा है। दिक्र पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के साथ-साथ शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। आज दोपहर 2:21 बजे तक आयुष्मान योग रहेगा। सुबह 8:31 बजे से चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। अगले दिन सुबह 5:11 बजे अमावस्या लग जाएगी।

वहीं सुबह 8:31 बजे तक वणिज करण रहेगा। इसके बाद शाम 6:54 बजे तक विष्टि करण और फिर रात में शकुनि करण रहेगा। ऐसे में आज के दिन शुभ काम को करना सही होगा। आज के दिन धैर्य के साथ समझदारी से काम लें। साथ ही कोई भी फैसला लेते वक्त जल्दबाजी ना दिखाएं।

मासिक शिवरात्रि पर आज करें ये उपाय

आज मासिक शिवरात्रि के खास अवसर पर भगवान शिव को जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें। इसी के साथ ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे शुभ फल मिलेंगे। शाम के वक्त दीया जलाकर शिव चालीसा पढ़ें। इस दिन सच्चे मन से पूजा करें और जरूरतमंदों को दान दें। इससे जिंदगी में सुख-समृद्धि आएगी और मानसिक शांति मिलेगी। वहीं भगवान शिव के आशीर्वाद से सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं।

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय: सुबह 5:49 बजे

सूर्यास्त: शाम 6:56 बजे

15 मई के शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:13 बजे से 5:01 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:56 बजे से 12:49 बजे तक

अमृत काल: दोपहर 1:43 बजे से 3:10 बजे तक

अशुभ समय

राहुकाल: सुबह 10:44 बजे से 12:23 बजे तक

यमगंड: दोपहर 3:39 बजे से 5:18 बजे तक

गुलिक काल: सुबह 7:28 बजे से 9:06 बजे तक

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15 मई को ग्रहों की स्थिति

ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर आज सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे जिसे वृषभ संक्रांति कहा जाता है। वहीं चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। इस ग्रह स्थिति का असर कई लोगों पर दिखेगा। आज के दिन की एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। आज धैर्य और स्टेबिलिटी बनाए रखना ज्यादा जरूरी होगा। कोशिश करें कि आज आज का दिन पूजा-पाठ में निकलें। रिएक्शन देने से बचें। आज जितना संयम रखेंगे उतना सही होगा।

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क्या कहते हैं आज के नक्षत्र?

आज दिन की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र में होगी और रात 8:14 बजे के बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। अश्विनी नक्षत्र ऊर्जा तेजी देता है जिससे काम जल्दी होंगे। वहीं भरणी नक्षत्र शाम के बाद गंभीरता बढ़ा देगा। आज अपने शब्दों और भावनाओं पर कंट्रोल रखें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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