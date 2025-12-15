Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Aaj Ka Panchang 15 December 2025 saphala ekadashi vrat Shubh Ashubh Muhurat Rahukaal Time Today
Aaj Ka Panchang : सफला एकादशी व्रत आज, जानें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Aaj Ka Panchang 15 December 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Dec 15, 2025 04:55 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj Ka Panchang : 15 दिसंबर, सोमवार, शक संवत्: 24 मार्गशीर्ष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 01 पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 23 जमादि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: पौष कृष्ण एकादशी रात्रि 09.21 बजे तक पश्चात द्वादशी तिथि, चित्रा नक्षत्र प्रातः 11.09 मिनट तक पश्चात स्वाती नक्षत्र, बव करण। चंद्रमा तुला राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 9 बजे तक राहुकालम्।

व्रत, त्योहार- सफला एकादशी व्रत। सफला (पौष) एकादशी व्रत आज है। इस दिन परंपरागत तरीके से उपवास रख भगवान श्रीनारायण और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में सफला एकादशी का खास महत्व है। इस व्रत के करने से घरों में सुख-समृद्धि आती है तथा जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं। इससे जीवन खुशहाल होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

सूर्योदय 07:06 ए एम

सूर्यास्त 05:26 पी एम

चन्द्रोदय 03:45 ए एम, दिसम्बर 16

चन्द्रास्त 02:04 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 05:17 ए एम से 06:12 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:44 ए एम से 07:06 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:56 ए एम से 12:37 पी एम

विजय मुहूर्त 02:00 पी एम से 02:41 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:24 पी एम से 05:51 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:26 पी एम से 06:48 पी एम

अमृत काल 04:15 ए एम, दिसम्बर 16 से 06:03 ए एम, दिसम्बर 16

निशिता मुहूर्त 11:49 पी एम से 12:44 ए एम, दिसम्बर 16

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 08:24 ए एम से 09:41 ए एम

यमगण्ड 10:59 ए एम से 12:16 पी एम

गुलिक काल 01:34 पी एम से 02:51 पी एम

दुर्मुहूर्त 12:37 पी एम से 01:18 पी एम

वर्ज्य 05:27 पी एम से 07:15 पी एम 02:41 पी एम से 03:22 पी एम

बाण अग्नि - 04:27 ए एम, दिसम्बर 16 तक

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
