Aaj ka Panchang 15 August: आज शुक्रवार का पंचांग, देखें पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त व राहुकाल

Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 05:21 AM
Aaj ka Panchang 15 August: आज शुक्रवार का पंचांग, देखें पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त व राहुकाल

Today panchang: 15 अगस्त, शुक्रवार, शक संवत्: 24, श्रावण (सौर) शक 1947, पंजाब पंचांग: 31, श्रावण मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 20, सफर 1447, विक्रमी संवत् : भाद्रपद कृष्ण सप्तमी रात्रि 11.50 बजे तक पश्चात अष्टमी तिथि। चंद्रमा मेष राशि में (दिन-रात)।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा दोपहर 12.59 बजे तक। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत (स्मार्त)। शीतला सप्तमी। गंडमूल प्रातः 07.36 मिनट तक।

सूर्योदय- 05:50 ए एम

सूर्यास्त- 07:00 पी एम

चन्द्रोदय- 10:46 पी एम

चन्द्रास्त- 11:53 ए एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- 04:24 ए एम से 05:07 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:59 ए एम से 12:52 पी एम

विजय मुहूर्त- 02:37 पी एम से 03:30 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 07:00 पी एम से 07:22 पी एम

सायाह्न सन्ध्या- 07:00 पी एम से 08:05 पी एम

सर्वार्थ सिद्धि योग- 05:50 ए एम से 07:36 ए एम

रवि योग- 05:50 ए एम से 07:36 ए एम

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल- 10:47 ए एम से 12:25 पी एम

यमगण्ड- 03:43 पी एम से 05:22 पी एम

आडल योग- 05:50 ए एम से 07:36 ए एम

दुर्मुहूर्त- 08:28 ए एम से 09:21 ए एम

गुलिक काल- 07:29 ए एम से 09:08 ए एम

वर्ज्य- 04:36 पी एम से 06:06 पी एम

