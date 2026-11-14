Aaj Ka Panchang 14 November 2026: आज छठ का खरना, शाम को बनेगा गुड़ की खीर का प्रसाद, जानें शुभ मुहूर्त, राहुकाल
14 नवंबर 2026 को छठ महापर्व का दूसरा दिन यानी खरना मनाया जाएगा। इस दिन व्रती सुबह से उपवास रखेंगे और शाम को सूर्य देव व छठी मैया की पूजा के बाद गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा।
Aaj Ka Panchang 14 November 2026: छठ महापर्व में आज खरना की परंपरा निभाई जाएगी। शनिवार को सुबह से ही व्रती इसकी तैयारी में जुट जाएंगे। घरों में साफ-सफाई के साथ प्रसाद बनाने की तैयारी होगी। शाम को भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा के बाद गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। खरना के बाद ही 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। इस दौरान व्रती अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं। छठ पूजा में खरना का दिन काफी अहम माना जाता है। नहाय-खाय के अगले दिन यह परंपरा निभाई जाती है। व्रती सुबह स्नान के बाद पूरे दिन उपवास रखते हैं। शाम को सूर्यास्त के समय पूजा की तैयारी होती है। प्रसाद बनाने के लिए घर के आसपास साफ-सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। परंपरा के अनुसार मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से गुड़ की खीर और रोटी तैयार की जाती है।
पूजा के बाद व्रती सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद परिवार के दूसरे सदस्य भी प्रसाद लेते हैं। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रतियों का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। अब उनका अगला भोजन छठ पूजा के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही होता है।
आज छठ के खरना पर क्या है खास?
खरना के दिन छठ व्रती पूरे नियम और श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता। प्रसाद बनाने से लेकर पूजा करने तक साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। गुड़ की खीर और रोटी इस दिन का मुख्य प्रसाद है। कई जगहों पर स्थानीय परंपरा के अनुसार प्रसाद तैयार करने के तरीके में थोड़ा अंतर भी देखने को मिलता है।
खरना के बाद घरों में छठ पूजा की तैयारियां और तेज हो जाती हैं। अगले दिन व्रती बांस की टोकरी और सूप में फल, ठेकुआ, नारियल और पूजा की दूसरी सामग्री सजाते हैं। शाम को परिवार के लोग छठ घाट पहुंचते हैं। वहां पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है।
छठ पूजा 2026 में कब दिया जाएगा अर्घ्य?
इस साल छठ महापर्व का संध्या अर्घ्य 15 नवंबर, रविवार को दिया जाएगा। इस दिन व्रती नदी, तालाब या दूसरे जलाशयों में खड़े होकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देंगे। इसके लिए सुबह से ही घाटों पर तैयारियां शुरू हो जाएंगी। शाम के समय परिवार के लोग पूजा की सामग्री लेकर घाट पहुंचेंगे।
इसके अगले दिन 16 नवंबर, सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सुबह सूर्य निकलने के समय व्रती जल में खड़े होकर पूजा करेंगे। अर्घ्य देने के बाद पारण किया जाएगा। इसी के साथ चार दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का समापन हो जाएगा।
14 नवंबर 2026 का पंचांग
आज शनिवार और कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचांग के अनुसार पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का संयोग रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। शनिवार होने के कारण शनिदेव की पूजा का भी विशेष महत्व है।
- वार: शनिवार
- तारीख: 14 नवंबर 2026
- मास: कार्तिक
- पक्ष: शुक्ल पक्ष
- तिथि: पंचमी, रात 11 बजकर 24 मिनट तक
- नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा, रात 8 बजकर 24 मिनट तक
- योग: शूल, सुबह 6 बजकर 22 मिनट तक
- करण: बव, सुबह 10 बजकर 3 मिनट तक
- चंद्र राशि: धनु
- विक्रम संवत: 2083
- शक संवत: 1948
आज सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
- सूर्योदय: सुबह 6 बजकर 34 मिनट
- सूर्यास्त: शाम 5 बजकर 17 मिनट
- चंद्रोदय: सुबह 10 बजकर 52 मिनट
- चंद्रास्त: रात 9 बजकर 12 मिनट
आज के शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:48 से 5:42 बजे तक
- अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:34 से दोपहर 12:17 बजे तक
- गोधूलि मुहूर्त: शाम 4:53 से 5:41 बजे तक
- प्रदोष काल: शाम 5:17 से 6:47 बजे तक
आज का राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: सुबह 9:15 से 10:35 बजे तक
- गुलिक काल: सुबह 6:34 से 7:54 बजे तक
- यमगण्ड: दोपहर 1:16 से 2:36 बजे तक
शनिवार को शनिदेव की पूजा का भी है दिन
आज शनिवार होने के कारण शनिदेव की पूजा भी की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करना और जरूरतमंद लोगों को दान देना शुभ माना जाता है। कई श्रद्धालु इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। हालांकि आज छठ का खरना होने के कारण व्रतियों के लिए सूर्य उपासना और छठी मैया की पूजा ही दिन का मुख्य धार्मिक अनुष्ठान रहेगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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