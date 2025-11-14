Aaj Ka Panchang : मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी तिथि आज, नोट कर लें 14 नवंबर के सभी शुभ अशुभ मुहूर्त
संक्षेप: Aaj Ka Panchang 14 November 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 14 November 2025 : 14 नवंबर, शुक्रवार, शक संवत्: 23 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 29 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 22 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी तिथि रात्रि 12.50 बजे तक, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 09.21 बजे तक, वणिज करण, चन्द्रमा सिंह राशि में रात्रि 03.52 बजे तक उपरांत कन्या राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा दोपहर 12.13 बजे से रात्रि 12.50 मिनट तक। नेहरू जयंती। बाल दिवस।
सूर्योदय 06:43 ए एम
सूर्यास्त 05:28 पी एम
चन्द्रोदय 02:15 ए एम, नवम्बर 15
चन्द्रास्त 02:10 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:57 ए एम से 05:50 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:23 ए एम से 06:43 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:44 ए एम से 12:27 पी एम
विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:36 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:28 पी एम से 05:54 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:28 पी एम से 06:47 पी एम
अमृत काल 02:29 पी एम से 04:12 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:32 ए एम, नवम्बर 15
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 10:45 ए एम से 12:05 पी एम
यमगण्ड 02:47 पी एम से 04:07 पी एम
गुलिक काल 08:04 ए एम से 09:24 ए एम
विडाल योग 06:43 ए एम से 09:20 पी एम
वर्ज्य 05:13 ए एम, नवम्बर 15 से 06:57 ए एम, नवम्बर 15
दुर्मुहूर्त 08:52 ए एम से 09:35 ए एम
बाण मृत्यु - 02:06 पी एम से पूर्ण रात्रि तक,12:27 पी एम से 01:10 पी एम
भद्रा 12:07 पी एम से 12:49 ए एम, नवम्बर 15