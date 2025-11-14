Hindustan Hindi News
Aaj Ka Panchang 14 November 2025 Shubh Ashubh Muhurat Rahukaal Time Today
Aaj Ka Panchang : मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी तिथि आज, नोट कर लें 14 नवंबर के सभी शुभ अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Aaj Ka Panchang 14 November 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Fri, 14 Nov 2025 05:36 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj Ka Panchang 14 November 2025 : 14 नवंबर, शुक्रवार, शक संवत्: 23 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 29 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 22 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी तिथि रात्रि 12.50 बजे तक, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 09.21 बजे तक, वणिज करण, चन्द्रमा सिंह राशि में रात्रि 03.52 बजे तक उपरांत कन्या राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा दोपहर 12.13 बजे से रात्रि 12.50 मिनट तक। नेहरू जयंती। बाल दिवस।

सूर्योदय 06:43 ए एम

सूर्यास्त 05:28 पी एम

चन्द्रोदय 02:15 ए एम, नवम्बर 15

चन्द्रास्त 02:10 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 04:57 ए एम से 05:50 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:23 ए एम से 06:43 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:44 ए एम से 12:27 पी एम

विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:36 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:28 पी एम से 05:54 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:28 पी एम से 06:47 पी एम

अमृत काल 02:29 पी एम से 04:12 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:32 ए एम, नवम्बर 15

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 10:45 ए एम से 12:05 पी एम

यमगण्ड 02:47 पी एम से 04:07 पी एम

गुलिक काल 08:04 ए एम से 09:24 ए एम

विडाल योग 06:43 ए एम से 09:20 पी एम

वर्ज्य 05:13 ए एम, नवम्बर 15 से 06:57 ए एम, नवम्बर 15

दुर्मुहूर्त 08:52 ए एम से 09:35 ए एम

बाण मृत्यु - 02:06 पी एम से पूर्ण रात्रि तक,12:27 पी एम से 01:10 पी एम

भद्रा 12:07 पी एम से 12:49 ए एम, नवम्बर 15

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
