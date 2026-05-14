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Aaj Ka Panchang 14 May 2026: आज है गुरु प्रदोष व्रत, 2 मुहूर्त में करें शुभ काम, देखें 14 मई का पंचांग

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Panchang 14 May 2026: आज शुक्रवार है। 14 मई को चंद्रमा मेष राशि में जाएंगे। दिक्र पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के साथ-साथ प्रीति और आयुष्मान योग भी बन रहा है। जानें आज के दिन का शुभ मुहूर्त, राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त और पढ़ें आज का पूरा पंचांग।

Aaj Ka Panchang 14 May 2026: आज है गुरु प्रदोष व्रत, 2 मुहूर्त में करें शुभ काम, देखें 14 मई का पंचांग

Aaj Ka Panchang 14 May 2026: आज का दिन धीरे-धीरे बेहतर होता नजर आएगा। सुबह के समय कुछ काम अटके हुए या धीमे लग सकते हैं, लेकिन दिन बढ़ने के साथ चीजें आसान महसूस होने लगेंगी। अगर कोई बात लंबे समय से मन में चल रही है या कोई जरूरी काम रुका हुआ है तो दिन के दूसरे हिस्से में उसे संभालना आसान हो सकता है। आज जल्दबाजी की बजाय धैर्य रखना बेहतर रहेगा। नीचे पढ़ें 14 मई का पूरा पंचांग-

आज सुबह कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी जो सुबह 11:20 बजे तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। आज रात 10:33 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा।

आज शाम 5:53 बजे तक प्रीति योग रहेगा। सुबह 11:21 बजे तक तैतिल करण रहेगा। इसके बाद गर करण रात 10 बजे तक रहेगा और फिर वणिज करण शुरू होगा। आज शाम 5:53 बजे तक प्रीति योग रहेगा। इसके बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। सुबह 11:21 बजे तक तैतिल करण रहेगा और फिर गर करण रात 10 बजे तक रहेगा।

आज है प्रदोष व्रत

आज प्रदोष व्रत रखा जाएगा। गुरुवार को पड़ने की वजह से इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आज का दिन भगवान शिव की पूजा को समर्पित होगा। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से की गई पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव हर इच्छा पूरी करते है। लोग आज के दिन व्रत रखते हैं और शिव की आराधना में मन लगाते हैं।

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सूर्योदय और सूर्यास्त

आज सूर्योदय सुबह 5:50 बजे और सूर्यास्त शाम 6:56 बजे होगा। दिन में पूजा, काम और जरूरी फैसले लें।

14 मई को ग्रहों की स्थिति

आज सूर्य मेष राशि में रहेंगे और चंद्रमा दिनभर मीन राशि में रहेंगे। तो वहीं रात में चंद्रमा मेष राशि में जाएंगे लेकिन उसका असर देर रात के बाद ही महसूस होगा।

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आज के शुभ-अशुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 बजे से 5:01 बजे तक था। अभिजीत मुहूर्त 11:56 बजे से 12:49 बजे तक और अमृत काल शाम 6:16 बजे से 7:46 बजे तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्त में आप पूजा करें। इसी के साथ अपने जरूरी काम या फिर कोई फैसला इन्हीं मुहूर्त में लेंगे तो सफल जरूर होंगे।

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वहीं आज राहुकाल दोपहर 1:58 बजे से 3:38 बजे तक रहेगा। यमगंड सुबह 5:50 बजे से 7:28 बजे तक और गुलिक काल 9:06 बजे से 10:44 बजे तक रहेगा। इन मुहूर्त में शुभ काम करने से बचें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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