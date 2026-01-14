Aaj Ka Panchang : मकर संक्रांति आज, खिचड़ी दान कल, जानें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Aaj Ka Panchang 14 January 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Jan 14, 2026 05:42 am IST

Aaj Ka Panchang, आज का पंचांग- 14 January 2026: 14 जनवरी, बुधवार, शक संवत्: 24 पौष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 01 माघ मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 24 रज्जब, 1447, विक्रमी संवत्: माघ कृष्ण एकादशी तिथि सायं 05.53 मिनट तक पश्चात द्वादशी तिथि, गण्ड योग सायं 07.56 मिनट तक, बालव करण, चन्द्रमा वृश्चिक राशि में (दिन-रात) सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। षट् तिला एकादशी व्रत। मकर संक्रान्ति। निरयण उत्तरायण प्रारंभ। गण्डमूल रात्रि 03.04 मिनट।

मकर संक्रांति आज और खिचड़ी दान कल- एकादशी के कारण 14 जनवरी को चावल और खिचड़ी का सेवन और दान वर्जित रहेगा। एकादशी तिथि 14 जनवरी को शाम 5:53 बजे समाप्त होगी, जिसके बाद द्वादशी प्रारंभ होगी। ऐसे में श्रद्धालु संध्या के बाद दान कर सकते हैं, लेकिन 15 जनवरी की सुबह खिचड़ी दान करना उचित रहेगा।

सूर्योदय 07:15 ए एम

सूर्यास्त 05:45 पी एम

चन्द्रोदय 04:26 ए एम, जनवरी 15

चन्द्रास्त 01:49 पी एम

मकर संक्रान्ति- जनवरी 14, 2026, बुधवार मकर संक्रान्ति पुण्य काल - 03:13 पी एम से 05:45 पी एम

अवधि - 02 घण्टे 32 मिनट्स

मकर संक्रान्ति महा पुण्य काल - 03:13 पी एम से 04:58 पी एम

अवधि - 01 घण्टा 45 मिनट्स

मकर संक्रान्ति का क्षण - 03:13 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त- ब्रह्म मुहूर्त 05:27 ए एम से 06:21 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:54 ए एम से 07:15 ए एम

अभिजित मुहूर्त कोई नहीं

विजय मुहूर्त 02:15 पी एम से 02:57 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:43 पी एम से 06:10 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:45 पी एम से 07:06 पी एम

अमृत काल 03:23 पी एम से 05:10 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:03 ए एम, जनवरी 15 से 12:57 ए एम, जनवरी 15

सर्वार्थ सिद्धि योग 07:15 ए एम से 03:03 ए एम, जनवरी 15

अमृत सिद्धि योग 07:15 ए एम से 03:03 ए एम, जनवरी 15

आज के अशुभ मुहूर्त- राहुकाल 12:30 पी एम से 01:49 पी एम

यमगण्ड 08:34 ए एम से 09:53 ए एम

गुलिक काल 11:11 ए एम से 12:30 पी एम

दुर्मुहूर्त 12:09 पी एम से 12:51 पी एम

गण्ड मूल 03:03 ए एम, जनवरी 15 से 07:15 ए एम, जनवरी 15 विंछुड़ो पूरे दिन