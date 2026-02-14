Aaj Ka Panchang: शनि प्रदोष व्रत आज, नोट कर लें आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 14 February 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang 14 February 2026: 14 फरवरी, शनिवार, शक संवत्: 25 माघ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 03, फाल्गुन मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 25, शब्बान, 1447 विक्रमी संवत्: फाल्गुन कृष्ण द्वादशी तिथि सायं 04.02 मिनट तक, पश्चात त्रयोदशी तिथि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सायं 06.16 मिनट तक पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सिद्धि योग रात्रि 03.18 मिनट तक। चंद्रमा धनु राशि में रात्रि 12.42 मिनट तक उपरांत मकर राशि में। सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। प्रातः 09 बजे से प्रातः10.30 मिनट तक राहुकालम्। शनि प्रदोष व्रत।
शनि प्रदोष व्रत- आज शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। हर महीने त्रयोदशी तिथि को यह व्रत आता है और जब यही तिथि शनिवार के दिन पड़ती है, तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ-साथ शनिदेव की पूजा का खास महत्व होता है। मान्यता है कि शनि प्रदोष के दिन नियम से व्रत रखने और विधि-विधान से पूजा करने से जीवन की परेशानियों में धीरे-धीरे कमी आती है। जो लोग शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या से परेशान हैं, उनके लिए यह दिन खास माना जाता है। भक्त इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और शनिदेव को तेल का दीपक जलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ की कृपा से मन को शांति मिलती है और शनिदेव की पूजा से बाधाएं कम होने लगती हैं।
सूर्योदय 07:00 ए एम
सूर्यास्त 06:10 पी एम
चन्द्रोदय 05:36 ए एम, फरवरी 15
चन्द्रास्त 03:08 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 05:18 ए एम से 06:09 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:43 ए एम से 07:00 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:58 पी एम
विजय मुहूर्त 02:27 पी एम से 03:12 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:08 पी एम से 06:34 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:10 पी एम से 07:27 पी एम
अमृत काल 01:03 पी एम से 02:47 पी एम
निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 15 से 01:01 ए एम, फरवरी 15
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 09:48 ए एम से 11:12 ए एम
यमगण्ड 01:59 पी एम से 03:23 पी एम
गुलिक काल 07:00 ए एम से 08:24 ए एम
दुर्मुहूर्त 07:00 ए एम से 07:45 ए एम
वर्ज्य 02:46 ए एम, फरवरी 15 से 04:29 ए एम, फरवरी 15 07:45 ए एम से 08:30 ए एम
बाण मृत्यु - 03:43 ए एम, फरवरी 15 तक
अग्नि - 03:43 ए एम, फरवरी 15 से पूर्ण रात्रि तक
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि