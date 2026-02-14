Hindustan Hindi News
Aaj Ka Panchang: शनि प्रदोष व्रत आज, नोट कर लें आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

Feb 14, 2026 06:52 am IST
Aaj Ka Panchang 14 February 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Aaj Ka Panchang 14 February 2026: 14 फरवरी, शनिवार, शक संवत्: 25 माघ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 03, फाल्गुन मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 25, शब्बान, 1447 विक्रमी संवत्: फाल्गुन कृष्ण द्वादशी तिथि सायं 04.02 मिनट तक, पश्चात त्रयोदशी तिथि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सायं 06.16 मिनट तक पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सिद्धि योग रात्रि 03.18 मिनट तक। चंद्रमा धनु राशि में रात्रि 12.42 मिनट तक उपरांत मकर राशि में। सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। प्रातः 09 बजे से प्रातः10.30 मिनट तक राहुकालम्। शनि प्रदोष व्रत।

शनि प्रदोष व्रत- आज शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। हर महीने त्रयोदशी तिथि को यह व्रत आता है और जब यही तिथि शनिवार के दिन पड़ती है, तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ-साथ शनिदेव की पूजा का खास महत्व होता है। मान्यता है कि शनि प्रदोष के दिन नियम से व्रत रखने और विधि-विधान से पूजा करने से जीवन की परेशानियों में धीरे-धीरे कमी आती है। जो लोग शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या से परेशान हैं, उनके लिए यह दिन खास माना जाता है। भक्त इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और शनिदेव को तेल का दीपक जलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ की कृपा से मन को शांति मिलती है और शनिदेव की पूजा से बाधाएं कम होने लगती हैं।

सूर्योदय 07:00 ए एम

सूर्यास्त 06:10 पी एम

चन्द्रोदय 05:36 ए एम, फरवरी 15

चन्द्रास्त 03:08 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 05:18 ए एम से 06:09 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:43 ए एम से 07:00 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:58 पी एम

विजय मुहूर्त 02:27 पी एम से 03:12 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:08 पी एम से 06:34 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:10 पी एम से 07:27 पी एम

अमृत काल 01:03 पी एम से 02:47 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 15 से 01:01 ए एम, फरवरी 15

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 09:48 ए एम से 11:12 ए एम

यमगण्ड 01:59 पी एम से 03:23 पी एम

गुलिक काल 07:00 ए एम से 08:24 ए एम

दुर्मुहूर्त 07:00 ए एम से 07:45 ए एम

वर्ज्य 02:46 ए एम, फरवरी 15 से 04:29 ए एम, फरवरी 15 07:45 ए एम से 08:30 ए एम

बाण मृत्यु - 03:43 ए एम, फरवरी 15 तक

अग्नि - 03:43 ए एम, फरवरी 15 से पूर्ण रात्रि तक

