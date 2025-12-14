Aaj Ka Panchang : चंद्रमा करेंगे कन्या से तुला राशि में प्रवेश, जानें आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 14 December 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
14 दिसंबर, रविवार, शक संवत्: 23 मार्गशीर्ष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 29 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 22 जमादि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: पौष कृष्ण दशमी सायं 06.50 मिनट तक। शोभन योग, विष्टि (भद्रा) करण सायं 06.50 मिनट तक। चंद्रमा कन्या राशि में रात्रि 09.42 मिनट तक उपरांत तुला राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। सायं 04.30 मिनट से सायं 06 बजे तक राहुकालम्। भद्रा सायं 06.50 मिनट तक।
सूर्योदय 07:06 ए एम
सूर्यास्त 05:26 पी एम
चन्द्रोदय 02:50 ए एम, दिसम्बर 15
चन्द्रास्त 01:34 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 05:16 ए एम से 06:11 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:44 ए एम से 07:06 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:55 ए एम से 12:37 पी एम
विजय मुहूर्त 01:59 पी एम से 02:41 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:23 पी एम से 05:51 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:26 पी एम से 06:48 पी एम
अमृत काल 03:59 ए एम, दिसम्बर 15 से 05:46 ए एम, दिसम्बर 15
निशिता मुहूर्त 11:49 पी एम से 12:44 ए एम, दिसम्बर 15
सर्वार्थ सिद्धि योग 07:06 ए एम से 08:18 ए एम
अमृत सिद्धि योग 07:06 ए एम से 08:18 ए एम
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 04:08 पी एम से 05:26 पी एम
यमगण्ड 12:16 पी एम से 01:33 पी एम
गुलिक काल 02:51 पी एम से 04:08 पी एम
विडाल योग 07:06 ए एम से 08:18 ए एम
वर्ज्य 05:15 पी एम से 07:02 पी एम
दुर्मुहूर्त 04:03 पी एम से 04:45 पी एम
बाण मृत्यु - 04:51 ए एम, दिसम्बर 15 तक
भद्रा 07:06 ए एम से 06:49 पी एम
अग्नि - 04:51 ए एम, दिसम्बर 15 से पूर्ण रात्रि तक