आज का पंचांग 14 अगस्त: सावन शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि आज, शुक्रवार को पूजन के ये हैं शुभ-अशुभ मुहूर्त
Today panchang 14 august 2026: आज 14 अगस्त, शुक्रवार को सावन शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। यहां देखें आज पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
Aaj ka panchang 14 august 2026: आज 14 अगस्त 2026, शुक्रवार को सावन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। सावन माह भगवान शिव को समर्पित है, जबकि शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के पूजन का विधान है। इस तरह से आज भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का खास योग बन रहा है। इस दिन का महत्व आज बनने वाले शिव और साध्य योग बढ़ा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में शिव और साध्य दोनों ही योग अति उत्तम माने जाते हैं। मान्यता है कि इन योग में किए गए कार्यों का शुभ और अच्छा फल प्राप्त होगा। जानें आज 14 अगस्त 2026 का पंचांग।
सूर्य और चंद्रमा का समय-
आज सूर्योदय सुबह 5:49 बजे और सूर्यास्त शाम 7:01 बजे होगा। चंद्रोदय सुबह लगभग 6:00 बजे और चंद्रमा का अस्त शाम 7:30 बजे के आसपास होगा।
आज का पंचांग-
पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 14 अगस्त, शुक्रवार, शक संवत् : 23 श्रावण (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 30 श्रावण मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 30 सफर, 1448, विक्रमी संवत् : श्रावण शुक्ल द्वितीया तिथि सायं 06.48 बजे तक पश्चात तृतीया तिथि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 03.43 बजे तक पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, परिघ योग प्रातः 09.29 मिनट तक पश्चात शिव योग, बालव करण। चंद्रमा सिंह राशि में (दिन-रात)।
सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। चंद्रदर्शन।
आज पूजन के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:25 बजे से सुबह 06:04 बजे तक।
प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:45 बजे से सुबह 06:42 बजे तक।
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:24 बजे तक।
विजय मुहूर्त- शाम 04:19 बजे से शाम 05:17 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त- रात 09:08 बजे से रात 09:27 बजे तक।
सायाह्न सन्ध्या- रात 09:08 बजे से रात 10:05 बजे तक।
अमृत काल- शाम 06:03 बजे से शाम 07:35 बजे तक।
आज पूजन के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल- सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक।
यमगण्ड- शाम 05:31 बजे से शाम 07:20 बजे तक।
गुलिक काल- सुबह 08:30 बजे से सुबह 10:18 बजे तक।
विडाल योग- सुबह 06:42 बजे से अगले दिन सुबह 12:12 बजे तक।
वर्ज्य- सुबह 08:49 बजे से सुबह 10:22 बजे तक।
आज का दिशाशूल:
आज का दिशाशूल पश्चिम दिशा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। अति आवश्यक होने पर कुछ ज्योतिषीय उपायों को अपनाकर यात्रा की जा सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान