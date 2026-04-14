Aaj Ka Panchang 14 April: वैशाख माह की द्वादशी तिथि, वरुथिनी एकादशी व्रत का होगा पारण, जानें आज के मुहूर्त

आज वैशाख माह की द्वादशी तिथि है। आज के ही दिन वरुथिनी एकादशी का पारण भी होगा। इसी के साथ आज मेष संक्रांति भी है। ऐसे में आज का दिन बेहद ही खास है। ऐसे में देखें 14 अप्रैल 2026 का पंचांग-

आज का दिन पिछले कुछ दिनों से थोड़ा अलग महसूस हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि जैसे चीजें धीरे-धीरे बदलने लगी हैं। आपको लगेगा कि पहले जैसी बात नहीं है लेकिन मन ही मन आपको कोई ना कोई बदलाव महसूस हो सकता है। माहौल थोड़ा गंभीर लग सकता है लेकिन चीजें नहीं रूकेंगी। आसान सी भाषा में अगर समझा जाए तो आज का दिन आपको एहसास दिलाएगा कि कुछ खत्म हो रहा है और कुछ नया शुरु होने वाला है। आज वैशाख माह की द्धादशी तिथि के साथ कई चीजें हैं। ऐसे में जानते हैं 14 अप्रैल के पंचांग के बारे में-

तिथि आज के वैशाख माह की द्वादशी तिथि रहेगी और रात 15 अप्रैल को करीब 12:12 बजे के बाद त्रयोदशी शुरू होगी। द्वादशी तिथि पर आमतौर पर चीजों को आसान बनाने की कोशिश की जाती है। इसी के साथ जो काम चल रहा है उसे सही तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। आज ज्यादा किसी काम या बात में उलझने या फिर ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। जो जरूरी रहा है बस वो करते जाइए।

नक्षत्र आज शतभिषा नक्षत्र दोपहर 4:06 बजे तक रहेगा। इसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। शतभिषा के दौरान आपको साफ-साफ समझ आ सकता है कि क्या ठीक नहीं चल रहा या किस चीज से थोड़ा दूरी बनानी चाहिए। शाम के बाद पूर्व भाद्रपद का असर बढ़ेगा। ऐसे में ओवरथिंकिंग ज्यादा हो सकती है। ज्यादा सोशल होने का मन नहीं करेगा। आज आपका मन होगा कि शांत रहके चीजों को सोचा या समझा जाए।

योग आज दोपहर 3:40 बजे तक शुक्ल योग रहेगा उसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा। दिन का पहला हिस्सा काम करने और चीजों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा। दूसरे हिस्से में मन थोड़ा शांत हो सकता है।

करण आज दोपहर 12:46 बजे तक कौलव करण रहेगा। इसके बाद तैतिल करण रात तक रहेगा। कौलव में रोजमर्रा के काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। तैतिल में ऐसी स्थिति बन जाती है कि थोड़ा ज्यादा ध्यान और मेहनत की जरूरत पड़ सकती है।

सूर्योदय और सूर्यास्त आज सूर्योदय सुबह 5:57 बजे होगा। वहीं आज के दिन सूर्यास्त शाम 6:46 बजे होगा। आज का दिन लंबा रह सकता है। ऐसे में काम और रेस्ट के बीच में अच्छा बैलेंस बन सकता है।

ग्रहों की स्थिति आज का सबसे बड़ा बदलाव यही है कि सूर्य सुबह 9:39 बजे मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेगा। इसे ही मेष संक्रांति कहा जाता है। चंद्रमा अभी कुंभ राशि में रहेगा। इसका मतलब है कि सोच में बैलेंस आएगा। मन थोड़ा शांत रह सकता है लेकिन अंदर ही अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी। नए काम या नए फैसले लेने की सोच बन सकती है।

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: 4:27 बजे से 5:12 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:56 बजे से 12:47 बजे तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 2:31 बजे से 3:24 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:54 बजे से 7:16 बजे तक

जरूरी काम और मीटिंग या फिर कोई अहम फैसला लेने के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे बेहतर माना जाता है।

अशुभ समय राहु काल: रात 3:31 बजे से 5:06 बजे तक

यमगंड: सुबह 9:11 बजे से 10:46 बजे तक

गुलिक काल: दोपहर 12:21 PM बजे से 1:56 तक

अगर कोई नया काम शुरू करना है तो इस समय नहीं करना चाहिए।