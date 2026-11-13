आज का पंचांग (13 नवंबर 2026): छठ पूजा का नहाय-खाय आज, देखें शुक्रवार के पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang Today in hindi: आज कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि है। रात 09 बजे के आसपास से पंचमी तिथि लगेगी। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि पर सूर्य षष्ठी व्रत का प्रथम संयम नहाय-खाय मनाया जाता है। जानें आज के शुभ-अशुभ मुूहूर्त।
Aaj ka panchang: आज 13 नवंबर 2026 कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि से छठ पर्व प्रारंभ हो रहा है। आज छठ पूजा का पहला दिन नहाय-खाय है। हिंदू पंचांग के अनुसार, आज का दिशाशूल पश्चिम है। इस दिन चंद्रमा धनु राशि और सूर्य तुला राशि में संचरण करेंगे। नहाय-खाय के दिन व्रती किसी पवित्र तालाब, नदी या घाट में स्नान करते हैं और दोपहर के समय एक ही बार शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस थाली में मुख्य रूप से लौकी की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल (साठे का चावल) देसी घी में बनाया जाता है। इसमें लहसुन और व्याज का इस्तेमाल वर्जित है।
आज शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार का व्रत अत्यंत शुभ और कल्याणकारी होता है।
आज का पंचांग:
राहुकाल : प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक।
शुभ समय : 07.30 मिनट से प्रातः 10.30 बजे तक
सावधानी बरतें : प्रात: 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक
व्रत-त्योहार : दूर्वा गणपति व्रत। सूर्य षष्ठी व्रत का प्रथम संयम।
पंचांग : 13 नवंबर, शुक्रवार। शक संवत्: 22 कार्तिक (सौर)
1948, विक्रमी संवत् 2083: कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि।
पंजाब पंचांग: 28 कार्तिक मास प्रविष्टे 2083। इस्लाम: 02 जमादि उल्सानी 1448
तिथि : रात्रि 08.43 बजे के पश्चात पंचमी तिथि।
चंद्र राशि : चंद्रमा धनु राशि में। सूर्य: दक्षिणायन।
आज सूर्य और चंद्रमा का समय:
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - सुबह 6:43 बजे
सूर्यास्त - शाम 5:38 बजे
चंद्रोदय - सुबह 10:07 बजे
चंद्रास्त -शाम 8:47 बजे
आज के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:07 बजे से 05:55 बजे तक।
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:49 बजे से दोपहर 12:32 बजे तक।
अमृत काल: सुबह 10:11 बजे से 11:58 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:29 बजे से शाम 05:55 बजे तक।
सायाह्न संध्या: शाम 05:29 बजे से शाम 06:48 बजे तक।
निशिता मुहूर्त: रात 11:39 बजे से 12:32 बजे तक (14 नवंबर)।
सुबह और शाम के शुभ चौघड़िया मुहूर्त:
शुभ : सुबह 06:41 बजे से सुबह 08:02 बजे तक।
चर: सुबह 10:44 बजे से दोपहर 12:05 बजे तक।
लाभ: दोपहर 12:05 बजे से दोपहर 01:26 बजे तक।
चर: शाम 04:08 बजे से शाम 05:28 बजे तक।
लाभ: रात 08:59 बजे से रात 10:37 बजे तक।
शुभ: रात 12:15 बजे से अगले दिन 01:53 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल - सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक।
यम गण्ड - दोपहर 2:54 बजे से शाम 4:16 बजे तक।
गुलिक काल - सुबह 8:05 बजे से सुबह 9:27 बजे तक।
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:54 बजे से सुबह 09:38 बजे तक। इसके बाद दोपहर 12:32 बजे से दोपहर 01:16 बजे तक।
वर्ज्यम् - दोपहर 03:29 बजे से शाम 05:17 बजे तक।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान