Aaj Ka Panchang : आज चंद्रमा सिंह राशि में, दोपहर में रहेगा राहुकाल, जानें आज के सभी मुहूर्त
संक्षेप: Aaj Ka Panchang 13 November 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
अAaj Ka Panchang 13 November 2025 : 13 नवंबर गुरुवार, शक संवत्: 22 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 28 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 21 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी तिथि रात्रि 11.35 मिनट तक, मघा नक्षत्र सायं 07.38 मिनट तक, ब्रह्म योग प्रातः 06.58 मिनट तक पश्चात ऐन्द्र रात्रि 06 बजकर (सूर्य उदय से पहले) 27 मिनट तक, चंद्रमा सिंह राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। गण्डमूल सायं 07.38 मिनट तक।
सूर्योदय 06:42 ए एम
सूर्यास्त 05:28 पी एम
चन्द्रोदय 01:20 ए एम, नवम्बर 14
चन्द्रास्त 01:41 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:56 ए एम से 05:49 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:23 ए एम से 06:42 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:44 ए एम से 12:27 पी एम
विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:36 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:28 पी एम से 05:55 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:28 पी एम से 06:48 पी एम
अमृत काल 05:08 पी एम से 06:48 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:32 ए एम, नवम्बर 14
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 01:26 पी एम से 02:47 पी एम
यमगण्ड 06:42 ए एम से 08:03 ए एम
आडल योग 06:42 ए एम से 07:38 पी एम
विडाल योग 07:38 पी एम से 06:43 ए एम, नवम्बर 14
गुलिक काल 09:24 ए एम से 10:44 ए एम
दुर्मुहूर्त 10:18 ए एम से 11:01 ए एम
वर्ज्य 07:06 ए एम से 08:47 ए एम 02:36 पी एम से 03:19 पी एम
04:12 ए एम, नवम्बर 14 से 05:55 ए एम, नवम्बर 14
गण्ड मूल 06:42 ए एम से 07:38 पी एम
बाण रोग - 02:15 पी एम तक