Aaj Ka Panchang 13 May 2026: आज है अपरा एकादशी, यहां देखें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त, पढ़ें आज का पंचाग
Aaj Ka Panchang 13 May 2026, Panchang Today: हिन्दू पंचांग का इस्तेमाल प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त।
Aaj ka Panchang 13 May 2026, आज का पंचांग 13 मई 2026: आज का दिन शांति और धैर्य से बिताने का है। आज किसी भी तरह की जल्दीबाजी या दिखावा करने से बचें। पूजा-पाठ, मन को शांत रखना और अपने जरूरी काम आराम से करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज हो सकता है कि अकेले रहने का मन हो या फिर कम बोलने का मन करे। इससे आप अपनी जरूरी बातों और जिम्मेदारियों पर बेहतर ध्यान दे पाएंगे। आज बड़े वादों की नहीं, बल्कि छोटी और सच्ची कोशिशों की जरूरत है। शांत रहकर किया गया काम ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। दिन को सरल रखें और बेकार की भागदौड़ से दूर रहें, इससे मन भी हल्का महसूस होगा।
तिथि
आज दिन की शुरुआत कृष्ण पक्ष की एकादशी से होगी और दोपहर 1:30 बजे के बाद द्वादशी शुरू होगी। एकादशी का समय पूजा, व्रत और मन को शांत रखने के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं सुबह का समय आत्मचिंतन और भगवान की भक्ति के लिए बेहतर रहेगा। दोपहर के बाद दिन थोड़ा हल्का लगेगा और रोज के काम आसानी से पूरे हो पाएंगे। यानी सुबह मन और पूजा के लिए अच्छी रहेगी जबकि शाम बाकी सारे कामों के लिए ठीक रहेगी।
नक्षत्र
आज पूरा दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र मन को शांत और सोच को गहरा बनाता है। आज बिना ज्यादा बोले भी कई बातें समझ आ सकती हैं। पूजा, धार्मिक काम और धैर्य वाले कामों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अगर मन कुछ दिनों से परेशान था तो आज थोड़ी राहत मिल सकती है। आज के दिन धीरे लेकिन समझदारी से आगे बढ़ें।
योग
पंचांग के अनुसार रात 8:54 बजे तक विष्कंभ योग रहेगा। ये योग मेहनत और धैर्य से काम करने का संकेत देता है। इसके बाद प्रीति योग शुरू होगा जिसके बाद रात का समय थोड़ा हल्का और अच्छा महसूस होगा।
करण
दोपहर 1:30 बजे तक बालव करण रहेगा और उसके बाद कौलव करण शुरू होगा। सुबह का समय मेहनत करने और अनुशासन के लिए अच्छा रहेगा जबकि बाद का समय छोटे-छोटे काम पूरे करने में मदद करेगा।
सूर्योदय और सूर्यास्त
आज सूर्योदय सुबह 5:50 बजे और सूर्यास्त शाम 6:55 बजे होगा। दिन में पूजा और जरूरी काम दोनों के लिए अच्छा समय रहेगा। कोशिश करें कि खुद को बहुत ज्यादा व्यस्त ना करें।
13 मई को ग्रहों की स्थिति
सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में रहेंगे। इससे मन थोड़ा भावुक, शांत और धार्मिक महसूस हो सकता है। आज प्यार और शांति से बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा।
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:14 बजे से 5:02 बजे तक
अमृत काल: शाम 7:19 बजे से 8:51 बजे तक
ये समय पूजा, ध्यान और मन की शांति के लिए बहुत अच्छे रहेंगे।
अशुभ समय
राहुकाल: दोपहर 12:23 बजे से 2:01 बजे तक
यमगंड: सुबह 7:24 बजे से 9:00 बजे तक
गुलिक काल: सुबह 10:36 बजे से 12:12 बजे तक
इन समय में नए काम शुरू करने से बचना बेहतर होगा।
व्रत और त्योहार
आज अपरा एकादशी और भद्रकाली जयंती मनाई जाएगी। इसलिए दिन पूजा-पाठ, संयम और मन की शांति के लिए खास माना जाएगा। आज का दिन आसान और शांत तरीके से बिताना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा।
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें