Aaj Ka Panchang 13 May 2026: आज है अपरा एकादशी, यहां देखें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त, पढ़ें आज का पंचाग

Aaj Ka Panchang 13 May 2026, Panchang Today: हिन्दू पंचांग का इस्तेमाल प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त।

Aaj ka Panchang 13 May 2026, आज का पंचांग 13 मई 2026: आज का दिन शांति और धैर्य से बिताने का है। आज किसी भी तरह की जल्दीबाजी या दिखावा करने से बचें। पूजा-पाठ, मन को शांत रखना और अपने जरूरी काम आराम से करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज हो सकता है कि अकेले रहने का मन हो या फिर कम बोलने का मन करे। इससे आप अपनी जरूरी बातों और जिम्मेदारियों पर बेहतर ध्यान दे पाएंगे। आज बड़े वादों की नहीं, बल्कि छोटी और सच्ची कोशिशों की जरूरत है। शांत रहकर किया गया काम ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। दिन को सरल रखें और बेकार की भागदौड़ से दूर रहें, इससे मन भी हल्का महसूस होगा।

तिथि आज दिन की शुरुआत कृष्ण पक्ष की एकादशी से होगी और दोपहर 1:30 बजे के बाद द्वादशी शुरू होगी। एकादशी का समय पूजा, व्रत और मन को शांत रखने के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं सुबह का समय आत्मचिंतन और भगवान की भक्ति के लिए बेहतर रहेगा। दोपहर के बाद दिन थोड़ा हल्का लगेगा और रोज के काम आसानी से पूरे हो पाएंगे। यानी सुबह मन और पूजा के लिए अच्छी रहेगी जबकि शाम बाकी सारे कामों के लिए ठीक रहेगी।

नक्षत्र आज पूरा दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र मन को शांत और सोच को गहरा बनाता है। आज बिना ज्यादा बोले भी कई बातें समझ आ सकती हैं। पूजा, धार्मिक काम और धैर्य वाले कामों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अगर मन कुछ दिनों से परेशान था तो आज थोड़ी राहत मिल सकती है। आज के दिन धीरे लेकिन समझदारी से आगे बढ़ें।

योग पंचांग के अनुसार रात 8:54 बजे तक विष्कंभ योग रहेगा। ये योग मेहनत और धैर्य से काम करने का संकेत देता है। इसके बाद प्रीति योग शुरू होगा जिसके बाद रात का समय थोड़ा हल्का और अच्छा महसूस होगा।

करण दोपहर 1:30 बजे तक बालव करण रहेगा और उसके बाद कौलव करण शुरू होगा। सुबह का समय मेहनत करने और अनुशासन के लिए अच्छा रहेगा जबकि बाद का समय छोटे-छोटे काम पूरे करने में मदद करेगा।

सूर्योदय और सूर्यास्त आज सूर्योदय सुबह 5:50 बजे और सूर्यास्त शाम 6:55 बजे होगा। दिन में पूजा और जरूरी काम दोनों के लिए अच्छा समय रहेगा। कोशिश करें कि खुद को बहुत ज्यादा व्यस्त ना करें।

13 मई को ग्रहों की स्थिति सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में रहेंगे। इससे मन थोड़ा भावुक, शांत और धार्मिक महसूस हो सकता है। आज प्यार और शांति से बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा।

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:14 बजे से 5:02 बजे तक

अमृत काल: शाम 7:19 बजे से 8:51 बजे तक

ये समय पूजा, ध्यान और मन की शांति के लिए बहुत अच्छे रहेंगे।

अशुभ समय राहुकाल: दोपहर 12:23 बजे से 2:01 बजे तक

यमगंड: सुबह 7:24 बजे से 9:00 बजे तक

गुलिक काल: सुबह 10:36 बजे से 12:12 बजे तक

इन समय में नए काम शुरू करने से बचना बेहतर होगा।