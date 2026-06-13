आज का पंचांग 13 जून: आज अधिकमास की मासिक शिवरात्रि, सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ बन रहे हैं खास संयोग
द्रिक पंचांग के अनुसार आज अधिकमास की मासिक शिवरात्रि की पूजा है। इसी के साथ सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग का खूबसूरत संयोग बन रहा है। देखें 13 जून का पंचांग।
आज ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। द्रिक पंचांग के अनुसार आज मासिक शिवरात्रि है। इस खास मौके पर आज कई शुभ योग का महासंयोग भी बनता दिख रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का महासंयोग 13 जून के दिन को और भी खास बना रहा है। इसके अलावा आज सुकर्मा और धृति योग का भी संयोग बन रहा है। जानिए आज के सूर्याेदय-सूर्यास्त, चंद्रोदय-चंद्रास्त से लेकर राहुकाल और शुभ महुर्त के बारे में।
मासिक शिवरात्रि की पूजा
आज अधिकमास की मासिक शिवरात्रि है। ये संयोग कई महीनों बाद बनता है। ऐसे में आज का दिन बहुत ही खास है। आज सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें और भगवान शिव का जल, दूध और गंगाजल से अभिषेक करें। इसके बाद शिविलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल और फल अर्पित करें। अब ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और आखिरी में शिव चालीसा का पाठ करें। अब अपनी मनोकामना के साथ भगवान शिव से घर की सुख-शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें।
13 जून सूर्योदय और सूर्यास्त
सूर्योदय: सुबह 5:23 बजे
सूर्यास्त: शाम 7:20 बजे
13 जून चंद्रोदय और चंद्रास्त
चंद्रोदय: 14 जून को सुबह 4:08 बजे
चंद्रास्त: शाम 5:31 बजे
13 जून को ग्रहों की स्थिति
आज चंद्रमा का गोचर होने वाला है। अभी तक चंद्रमा मेष राशि में थे और आज सुबह 9 बजकर 24 मिनट पर वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसके बाद 15 जून को चंद्रमा मिथुन राशि में जाएंगे।
शनिवार के शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:02 बजे से 4:42 बजे तक
प्रातः संध्या: सुबह 4:22 बजे से 5:23 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:53 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 2:41 बजे से 3:37 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 7:18 बजे से 7:39 बजे तक
सायाह्न संध्या: शाम 7:20 बजे से 8:20 बजे तक
अमृत काल: रात 11:09 बजे से 14 जून को रात 12:34 बजे तक
निशिता मुहूर्त: 14 जून को रात 12:01 बजे से 12:41 बजे तक
सर्वार्थ सिद्धि योग: 14 जून को रात 1:16 बजे से सुबह 5:23 बजे तक
अमृत सिद्धि योग: 14 जून को रात 1:16 बजे से सुबह 5:23 बजे तक
शनिवार के अशुभ मुहूर्त
राहुकाल: सुबह 8:52 बजे से 10:37 बजे तक
यमगंड: दोपहर 2:06 बजे से 3:50 बजे तक
गुलिक काल: सुबह 5:23 बजे से 7:07 बजे तक
दुर्मुहूर्त: सुबह 5:23 बजे से 6:18 बजे तक, फिर सुबह 6:18 बजे से 7:14 बजे तक
वर्ज्य: दोपहर 2:41 बजे से शाम 4:05 बजे तक
भद्रा: शाम 4:07 बजे से 14 जून को रात 2:15 बजे तक
दिन का चौघड़िया मुहूर्त
काल: सुबह 5:23 बजे से 7:07 बजे तक
शुभ: सुबह 7:07 बजे से 8:52 बजे तक
रोग: सुबह 8:52 बजे से 10:37 बजे तक
उद्वेग: सुबह 10:37 बजे से दोपहर 12:21 बजे तक
चर: दोपहर 12:21 बजे से 2:06 बजे तक
लाभ: दोपहर 2:06 बजे से 3:50 बजे तक
अमृत: शाम 3:50 बजे से 5:35 बजे तक
काल: शाम 5:35 बजे से 7:20 बजे तक
रात का चौघड़िया मुहूर्त
लाभ: शाम 7:20 बजे से रात 8:35 बजे तक
उद्वेग: रात 8:35 बजे से 9:50 बजे तक
शुभ: रात 9:50 बजे से 11:06 बजे तक
अमृत: रात 11:06 बजे से 14 जून को रात 12:21 बजे तक
चर: 14 जून को रात 12:21 बजे से 1:37 बजे तक
रोग: 14 जून को रात 1:37 बजे से 2:52 बजे तक
काल: 14 जून को रात 2:52 बजे से 4:07 बजे तक
लाभ: 14 जून को सुबह 4:07 बजे से 5:23 बजे तक
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र