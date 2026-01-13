Aaj Ka Panchang : आज के पंचांग से जानें मंगलवार- 13 जनवरी के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
Aaj Ka Panchang 13 January 2026, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang, आज का पंचांग- 13 January 2026: 3 जनवरी, मंगलवार, शक संवत्: 23 पौष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 30 पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 23 रज्जब, 1447, विक्रमी संवत्: माघ कृष्ण दशमी तिथि अपराह्न 03.18 मिनट तक पश्चात एकादशी तिथि। गंड योग, विष्टि (भद्रा) करण अपराह्न 03.18 मिनट तक। चंद्रमा तुला राशि में सायं 05.21 मिनट तक उपरांत वृश्चिक राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा अपराह्न 03.18 मिनट तक। लोहड़ी पर्व।
सूर्योदय 07:15 ए एम
सूर्यास्त 05:45 पी एम
चन्द्रोदय 03:30 ए एम, जनवरी 14
चन्द्रास्त 01:10 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 05:27 ए एम से 06:21 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:54 ए एम से 07:15 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:09 पी एम से 12:51 पी एम
विजय मुहूर्त 02:15 पी एम से 02:57 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:42 पी एम से 06:09 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:45 पी एम से 07:06 पी एम
अमृत काल 02:12 पी एम से 04:00 पी एम
निशिता मुहूर्त 12:03 ए एम, जनवरी 14 से 12:57 ए एम, जनवरी 14
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 03:07 पी एम से 04:26 पी एम
यमगण्ड 09:53 ए एम से 11:11 ए एम
गुलिक काल 12:30 पी एम से 01:49 पी एम
विडाल योग 07:15 ए एम से 12:06 ए एम, जनवरी 14
वर्ज्य 04:36 ए एम, जनवरी 14 से 06:24 ए एम, जनवरी 14
दुर्मुहूर्त 09:21 ए एम से 10:03 ए एम
बाण मृत्यु - 03:40 पी एम तक, 11:09 पी एम से 12:03 ए एम, जनवरी 14
अग्नि - 03:40 पी एम से पूर्ण रात्रि तक,
भद्रा 07:15 ए एम से 03:17 पी एम
विंछुड़ो 05:21 पी एम से 07:15 ए एम, जनवरी 14